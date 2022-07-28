سبعة قتلى بسيول الأمطار في إيران وتحذيرات في الكويت

قتل سبعة أشخاص على الأقل ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، جراء سيول ضربت الخميس مناطق في محافظة طهران، وفق ما أفاد مسؤولون إيرانيون، في وقت تشهد مناطق واسعة من إيران هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

وهي المرة الثانية خلال أيام يلقى أشخاص مصرعهم في البلاد بسبب سيول وفيضانات، بعد الاعلان السبت عن مقتل 22 شخصا في محافظة فارس (جنوب) بحسب أ ف ب.

July 28 – Rudehen, east of Tehran, #Iran

Flood waters entered this area in Tehran province as locals are desperate to seek aid and find shelter.#43YearsOfMisery pic.twitter.com/MTLgKwe4CL — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) July 28, 2022

وتشد دول الخليج العربي منخفضا جويا مصحوبا بأمطار غزيرة، و نقلت صحيفة القبس الكويتية تحذير خبراء الأرصاد من أمطار صيفية غير مسبوقة يتوقع هطولها على معظم مناطق البلاد، ستبدأ بعد ظهر غد الجمعة وتستمر حتى مساء السبت.

وشددوا على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية وتجنب المخاطر، لا سيما يوم السبت الذي سيشهد ذروة سقوط الأمطار، حيث ستكون أكثر المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها هي الجهراء وصباح الأحمد والوفرة.

وأكد خبراء أنه من المتوقع امتداد منخفض جوي ممتدة من بحر العرب والخليج العربي، تصاحبها سحب متفرقة قد تكون ركامية رعدية أحيانا في فترة، وأنه لسنوات طويلة لم تهطل أو تتكون السحب في مثل هذا الوقت من فصل الصيف إلا نادراً وبشكل بسيط جداً.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تقلب الحالة الجوية، وارتفاع الموج إلى أكثر من 6 قدم مع وجود رياح متقلبة.

يأتي ذلك عقب صدور تنويه للجهات الحكومية بالحالة الجوية، لاسيما الدفاع المدني والداخلية والأشغال.

وتشهد منطقة الخليج العربية أجواء متقلبة تنهمر فيها أمطار غزيرة في العديد من المناطق بما فيها السعودية والإمارات وقطر.