سباليتي يوافق على تدريب منتخب إيطاليا

توصّل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمدرب لوتشانو سباليتي لاتفاق من أجل خلافة روبرتو مانشيني في تولي مهمة تدريب المنتخب الإيطالي، وفقاً لتقارير إعلامية إيطالية الجمعة.

وبجسب صحيفة “غازيتا ديلو سبورت“، فإنّ سباليتي سيوقّع على عقد يمتد لثلاث سنوات حتى أيلول/سبتمبر 2026.

وعقب مباحثات هاتفية عدّة، أعطى سباليتي موافقته إلى رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا، الذي سيلتقي به اليوم الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

وبعد تعيينه الذي يُتوقع أن يُعلن رسميًا، السبت، قد يعقد المدرب مؤتمره الصحافي الأول مدربًا، الإثنين، حسبما ذكرت صحيفة سبورت اليومية.

وتُوّج سباليتي بطلاً للدوري الإيطالي مع نابولي في ايار/مايو الماضي، قبل أن يترك منصبه.

وسيكون منوطًا بالمدرب الجديد إعادة المنتخب الإيطالي إلى السكة الصحيحة عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من فوز “الأتزوري” بلقب كأس أمم أوروبا عام 2021 تحت قيادة مانشيني.

وسيكون أمامه بضعة أيام فقط للتحضير لمباراتين حاسمتين للمنتخب الإيطالي إذا أراد التأهل إلى كأس أمم أوروبا 2024، في 9 أيلول/سبتمبر في مقدونيا الشمالية، وضد أوكرانيا في ميلانو بعد ثلاثة أيام.

يذكر أن هناك بند في عقد سباليتي مع فريقه السابق نابولي يبقى سارياً حتى حزيران/يونيو 2024، ينص على دفع تعويض قدره ثلاثة ملايين يورو للسماح له بقبول المهمة الجديدة.

وحذر رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لورينتيس، الاتحاد الإيطالي من أنه لن يتنازل عن هذا التعويض الذي يحصل بموجبه على 250 ألف يورو شهريًا “لمسألة مبدأ”.

وفي هذا الشأن، كشفت غازيتا ديلو سبورت، أن الاتحاد الإيطالي يبحث في سبل إيجاد الحلول القانونية.