تتجه أنظار العالم اليوم، إلى عروس البحر الأحمر جدة، والتي ستشهد السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 ، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2023م ، وذلك عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بعودة قمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن استضافة الحدث للمرة الثالثة يشكّل تتويجاً للنجاحات الكبيرة التي حققها القطاع الرياضي في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت وجهة رائدة في استضافة أكبر الأحداثِ والبطولاتِ العالمية، في ظل الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وثقة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بما يواكب خطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف سموه: “حلبة كورنيش جدة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف المملكة من جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى تسجيل نجاحٍ جديد في قطاع رياضة المحركات السعودية، وبشكل يجسّد حاضر المملكة المزدهر وطموحاتها ورؤيتها للمستقبل، ونأمل أن يحظى جميع ضيوفنا بأوقات سعيدة في جدة، والاستمتاع بالسباق الرئيس”.

9 9



وكانت الجولة التأهيلية التي تسبقُ الحدث المرتقب اليوم قد اختتمت أمس ، حيثُ حجز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بُل مركز الانطلاق الأول في سباق الغد، بعدما حقّق اللفّة الأفضل بزمن قدره دقيقة و28 ثانية و256 جزءاً من الثانية، متفوقاً على تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري صاحب المركز الثاني، وذلك بفارق 0.155 ثانية، فيما حل الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن في المركز الثالث، بفارق 0.465 ثانية.

ونجح جورج راسل سائق فريق مرسيدس، في الحصول على المركز الرابع، تلاه الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري، والذي سيبدأ السباق الختامي في المركز الخامس في شبكة الانطلاق، فيما جاءت بقية نتائج الجولة التأهيلية على النحو التالي:

6- لانس سترول– فريق أستون مارتن

7- إستيبان أوكون– ألبين

8- لويس هاميلتون– مرسيدس

9- أوسكار بياستري– فريق ماكلارين

10- بيير غاسلي– ألفا تاوري

11- نيكو هولكنبرج– فريق هاس

12- غوانيو غو– فريق ألفا روميو

13- كيفين ماغنوسن– فريق هاس

14- فالتيري بوتاس– ألفا روميو

15- ماكس فيرستابين– ريد بل

16- يوكي تسونودا– ألفا تاوري

17- ألكسندر ألبون– ويليامز

18- نيك دي فريز– ألفا تاوري

19- لاندو نوريس– ماكلارين

20- لوجان سارجنت– ويليامز

وشهدت حصة التجارب التأهيلية، خروج بطل العالم ومتصدر الترتيب العام الهولندي ماكس فيرشتابين سائق فريق ريد بُل من القسم الثاني للجولة نظير تعرضه لعطلٍ ميكانيكي، لينطلق بذلك من المركز الخامس عشر، فيما سينطلق الوصيف في الجولة التأهيلية تشارلز لوكلير من المركز الثاني عشر، بعد أن حصل على عقوبة بالتراجع 10 مراكز؛ نظراً لتجاوزه مكونات وحدة التحكم الإلكترونية في الطاقة المخصصة له بسيارته.