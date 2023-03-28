بالصور: سباق في الميتافيرس كما لم تراه من قبل

نظمت منصة إيفردوم الإماراتية الأسبوع الماضي أول تجربة سباق على القمر في عالمها الإفتراضي (ميتافيرس) Everdome والتي دعت من خلالها حاملو الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال Genesis NFT البالغ عددهم 20 ألف ركوب مركبات القمر Endurance Moon Skimmers وخوض تحدي سباق القمر ضمن أجواء غامرة عنوانها الفضاء الواسع.

وجمعت تجربة سباق القمر خلال فترة قدرها 24 ساعة، حصرياً كل من حاملو الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال Genesis NFT وملاك أراضي Everdome لتتيح لهم خوض تجربة غامرة تعكس قدرات منصة إيفردوم في مجال إنشاء تجارب الألعاب المستقبلية.

وبنيت هذه التجربة على مبدأ Play to Earn أو “إلعب لتربح” حيث توجب على المشاركين قيادة مركبات القمر والمنافسة ضد بعضهم البعض لجمع ما يمكن جمعه من نقاط التفتيش في أقصر وقت ممكن للحصول على مجموعة جوائز بآلاف الدولارات متمثلة بعملة USDT.

وتعليقاً على السباق، قال جيريمي لوبيز، رئيس العمليات في Everdome: “نرى في هذه التجربة إنجاز يتحدث عن نفسه. فقد استضاف هذا الاختبار التجريبي أكثر من 9000 سباق على مدار 24 ساعة مع متوسط مدة تجربة وصلت لـ 75 دقيقة لكل لاعب. وتوضح هذه الأرقام قدرات عالمنا الإفتراضي Everdome على إنشاء تجارب ألعاب مستشرفة للمستقبل”

هذا وتسعى Everdome من خلال تطوير هذه التجارب إلى وضع دراسات حالة وتسليط الضوء على قدرات تكنولوجيا المتيافيرس والويب 3.0. ونشر المعرفة والوعي للسماح للعلامات التجارية بتتبع تطورات الصناعة وحثهم على استكشاف ما يمكن تطويره داخل عالم الميتافيرس.

وفي أعقاب إطلاق صاروخها بنجاح في بث مباشر خلال شهر نوفمبر الماضي ضمن تجربة هي الأولى من نوعها في عوالم الميتافيرس، تأتي هذه المركبات الجديدة لتمثل إضافة مميزة على عالم Everdome الافتراضي الأكثر واقعية على الإطلاق، لمنح المستخدمين رحلة فريدة من نوعها منذ لحظة مغادرتهم للميناء الفضائي الذي يحاكي طابع المستقبل في منطقة حتا بدولة الإمارات، حتى وصولهم إلى مدينة Everdome على كوكب المريخ.

يذكر أن Everdome تنوي الهبوط على سطح المريخ، والمتمثلة ببدء عملية إرساء عالمها الإفتراضي، خلال الربع الثاني من عام 2023. ومنذ مطلع العام 2022، شرعت Everdome بإنشاء تجارب استثنائية عالية الجودة لعوالم الميتافيرس بناءً على بحوث علمية حقيقية تتمحور حول ماهية كوكب المريخ واستكشاف الفضاء، في إطار التزام المشروع بخلق تجارب غامرة للأفراد والعلامات التجارية باستخدام أحدث تقنيات الويب 3.0.