تسابق فرنسا الزمن لمواجهة أزمة ضربت وسائل النقل العام وأماكن عديدة انتشر فيها بق الفراش ووصل حتى دور سينما وقطارات فائقة السرعة ومترو باريس، وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي بحسب يورونيوز مما يهدد الألعاب الأولمبية المقررة العام المقبل.

وتعهدت الحكومة الفرنسية الجمعة رداً على طلب من بلدية باريس “التحرك بشكل أكبر” لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات “حماية” أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية. كتب وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (“تويتر” سابقاً): “سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم”

#punaisesdelit | Je réunirai la semaine prochaine les opérateurs de transport, pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs. Pour rassurer et protéger. — Clement Beaune (@CBeaune) September 29, 2023

وسيتم تنظيم المسابقات الرياضية في الألعاب الأولمبية في شهر يوليو القادم وهناك 32 رياضة في برنامج ألعاب باريس.

النسخة الـ33 من دورات الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024)، تعد الحدث الأكبر والأكثر أهمية في عالم الرياضة. ويعود الأولمبياد إلى باريس في الذكرى المئوية لاستضافة العاصمة الفرنسية فعاليات النسخة الثامنة من الأولمبياد في 1924.

وتقام فعاليات النسخة الـ33 من الأولمبياد من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وتستحوذ الدورات الأولمبية دائما على اهتمام بالغ في جميع أنحاء العالم كونها الحدث الرياضي العالمي الأهم والأبرز والأكبر سواء من حيث عدد الرياضات أو عدد المشاركين، حيث يصل حجم المشاركة لأكثر من 10 آلاف و500 رياضي ورياضية يتنافسون في 329 سباقا ومسابقة ضمن 32 رياضة مختلفة.

ويمثل الأولمبياد جوهرة التاج بالنسبة للعديد من الأحداث الرياضية التي تستضيفها فرنسا بشكل عام والعاصمة باريس بشكل خاص على مدار العام ومنها العديد من الأحداث التي تتكرر سنويا وأصبحت من العلامات المميزة والتاريخية في عالم الرياضة على مستوى العديد من الألعاب.

وتبرز من هذه الأحداث الفعاليات الرياضية، بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) للتنس ثاني بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى وسباق فرنسا الدولي للدراجات “تور دو فرانس” أقوى وأشهر سباقات الدراجات الهوائية في العالم، وسباق ماراثون باريس، وسباق “ديان لونجين” للخيول”، وبطولة “أموندي إيفيان” لجولف السيدات.

ولا تخلو باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى على مدار العام من تنظيم البطولات في مختلف الرياضات وهو ما يجعل العاصمة الفرنسية والمواقع المشاركة لها في استضافة فعاليات الأولمبياد على أتم الاستعداد لاستقبال الآلاف من الرياضيين منتصف العام المقبل وملايين المشجعين والمتابعين من كل أنحاء العالم.

ونظمت فرنسا مؤخرا العديد من البطولات الكبرى مثل بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2016 (يورو 2016) وكأس العالم لكرة القدم للسيدات في 2019.

وعندما تنطلق فعاليات الأولمبياد المرتقب في باريس بعد عام واحد، ستكون الرياضة العربية حاضرة بقوة ممثلة في العديد من الفرق والرياضيين والرياضيات.

ويبرز من بين المتأهلين العرب المشاركين في الأولمبياد حتى الآن منتخب الإمارات لقفز الحواجز اثر تأهله التاريخي لمنافسات الفروسية، وكذلك نظيره السعودي لقفز الحواجز، ومنتخبا مصر والمغرب لكرة القدم، والسباح التونسي أيوب الحفناوي، وغيرهم من المتأهلين في مختلف الرياضات، وآخرون ينتظرون التأهل خلال الشهور المقبلة.

وبدأ منظمو أولمبياد باريس بالفعل خلال الفترة الماضية في عمليات التجارب لعدد من المواقع المضيفة للأولمبياد كما سيتم تكثيف هذه التجارب في مختلف المواقع خلال الشهور المقبلة مع اكتمال الاستعدادات بشكل عام انتظارا لرحلة الشعلة في العديد من المواقع بفرنسا وصولا إلى العاصمة باريس قبل الأولمبياد.

وأكد المنظمون أن عدد التذاكر المباعة لفعاليات الأولمبياد حتى نهاية مايو الماضي بلغ 6.8 مليون تذكرة من بين 10 ملايين تذكرة مطروحة للبيع، انتظار التقارير المستقبلية عن حصيلة البيع الجديدة في الشهور المقبلة مع اتضاح الصورة بالنسبة لتأهل العديد من الفرق والرياضيين.

وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في تصريحات إعلامية مؤخرا: “أعتقد أن المقابل المالي المخصص لحضور الفعاليات منخفض مقارنة بأحداث رياضية أخرى، كما أنه لا يتجاوز أسعار التذاكر في دورات أولمبية سابقة”.

وبدأت المرحلة الثالثة من عملية بيع التذاكر في 5 يوليو الحالي، وتضمنت التذاكر المخصصة للفعاليات التي تقام في مدن أخرى تشترك مع باريس في استضافة بعد الفعاليات.

وتستضيف مدينة ليل على سبيل المثال فعاليات كرة السلة وكرة اليد، كما تقام منافسات كرة القدم في بوردو ونانت ونيس ومارسيليا وليون وسانت إتيان، وتستضيف مارسيليا منافسات الشراع.