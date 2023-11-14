سباق محموم بين الطلاب الأجانب في بريطانيا قبل سريان قانون يمنع استقدام عائلاتهم

تستعر حملة إعلانية لوكلاء سفر على الشبكات الاجتماعية لاستهداف الطلاب الأجانب بعروض لاستقدام عائلاتهم قبل دخول قانون جديد حيز التنفيذ مطلع العام القادم ويمنع بموجبه استقدام عائلات الطلاب الأجانب.

ستحد القواعد الجديدة في القانون من قدرة الطلاب الأجانب في بريطانيا جلب المُعالين إلى المملكة المتحدة ما لم يكونوا مسجلين في برامج بحثية محددة للدراسات العليا ، مما يلغي حق العديد من الطلاب الدوليين في الحصول على دعم عائلي أثناء دراستهم مثل استقدام زوجاتهم أو أولادهم.

وتشير تقارير صحفية إلى إن الجامعات تنفق 500 مليون جنيه إسترليني على وكلاء التعليم في محاولة لجذب الطلاب الأجانب إلى الدراسة لديها.

وسر ذلك هو أن الطلاب الأجانب عادة ما يدفعون ضعف الرسوم الجامعية للطلاب البريطانيين على الأقل. و يجلب الطلاب الأجانب ما يصل إلى 41.9 مليار جنيه إسترليني إلى الجامعات البريطانية كل عام، منها أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني من طلاب الاتحاد الأوروبي و37.6 مليار جنيه إسترليني من الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي.

في العام الماضي، التحق 559.825 طالبًا أجنبيًا من خارج الاتحاد الأوروبي بجامعات المملكة المتحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23.8 في المائة مقارنة بالعام السابق.

لا يزال وكلاء التعليم يعلنون على وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام كيفية لم الشمل في المملكة المتحدة”.

واعتبارًا من يناير، ستمنع الحكومة الطلاب الجامعيين الأجانب في المملكة المتحدة من إحضار أقاربهم معهم بموجب القوانين التي أعلنتها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في وقت سابق من هذا العام اعتبارًا من يناير القادم.