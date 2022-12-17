سباق باخرتين سياحيتين: غرق مركب في نيل مصر ونجاة الركاب

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لتسابق باخرتين سياحيتين بطريقة خطرة في نهر النيل بنطاق محافظة الأقصر، جنوبي مصر.

السباق أدى لحادث مروع، بإغراق قارب صيد كان يسير بين الباخرتين، حسبما نقل موقع “القاهرة 24” الإخباري المصري عن أجهزة أمنية مصرية.

سباق باخرتين سياحيتين يتسبب في كارثة بنهر النيل في #مصر



"تبين من معاينة شرطة المسطحات المائية ، قيام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى تتمكن من تخطيها لأولوية العبور بمحافظة الأقصر، مما نتج عنه غرق إحدى مراكب الصيد التي تصادف مرورها، ولم يُسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات" pic.twitter.com/gTA6trD17Y — ترند الشرقية (@trendalsharqia) December 15, 2022

حدث ذلك حين جنح طاقم إحدى الباخرتين بباخرته تجاه الأخرى، واحتك بها، لأجل التضييق عليها في السباق، وتخطيها، وهو ما أدى إلى غرق المركب الذي كان يسير بينهما.

حدث ذلك بالقرب من هاويس إسنا، الذي كان يحاول طاقم كلا الباخرتين أن يعبره قبل الآخر، معرضًا حياة مستقلي الباخرتين للخطر.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن غرق مركب الصيد لم يتسبب في موت مستقليه، بل جرى إنقاذ كل من كانوا على متنه.

بالتحقيق مع قائدي الباخرتين، تبين أن الاحتكاك الذي حدث بينهما كاد أن يؤذي السائحين الذين يستقلون الباخرتين، وبناء عليه تقرر وقف السائق المتسبب في الحادث 6 أشهر عن العمل، فيما استكملت الباخرتان رحلتهما إلى محافظة أسوان.