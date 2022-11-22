سباق الرئاسة الأمريكية.. مغني الراب “يي” يعتزم المنافسة مجددا (فيديو)

أعلن مغني الراب الأمريكي المثير للجدل “يي”، المعروف سابقا باسم كاني ويست، أنه يستعد حاليا لخوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

وقال مغني الراب إنه “يعمل على الحملة” مع الصحفي والمعلق اليميني ميلو يانوبولوس، وفقا لمقطع فيديو نشره موقع المشاهير “إكس 17” أمس الأحد.

وقال يانوبولوس في الفيديو عندما سئل عما إذا كان هذا إعلانا رسميا: “شكرا، أنا أقبل”.

وأعلن ويست (45 عاما) الفائز بجائزة جرامي، الترشح كمرشح مستقل في انتخابات 2020 وحصل على نحو 70 ألف صوت في 12 ولاية.

وكان مغني الراب “الشهير” مثارا للجدل في غضون الأسابيع الأخيرة بسبب تعليقاته المتكررة المعادية للسامية.

وقيد موقعا إنستغرام وتويتر، حساباته مؤقتا الشهر الماضي، في حين أنهت شركة “أديداس” تعاونها والتوقف عن إنتاج منتجات تحمل علامة “ييزي” الشهيرة للأحذية والملابس.



