مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية : تشغيل لوجستية”سبارك”للطاقة مطلع 2024

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تبدأ مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، العمليات التشغيلية في المنطقة اللوجستية التابعة لها بداية من العام القادم 2024.

وقال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في سبارك، أن تأسيس المنطقة اللوجستية يمثّل خطوة مهمة لبناء منظومة صناعية متكاملة وعالمية في قلب سوق الطاقة الإقليمي لتلبية الطلب المتنامي للمستثمرين في القطاع.

وأبدى تطلعه من خلال تأسيس المنطقة الجديدة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الكبيرة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص واعدة للشركات عبر الربط بين أسواق الطاقة الإقليمية.

وصُممت المنطقة، لتكون متطورة وآلية بالكامل، وتضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص بالمنطقة، إلى جانب منطقة جمركية، وخدمات التخليص الجمركي، وتشرف على تشغيلها وإدارتها شركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية، وهي مشروع مشترك بين “سبارك” و”هاتشيسون بورتس”، المشغّل العالمي الرائد في مجال الموانئ.

ومن المقرر أن تسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق العالمية وتلبية الطلب المتزايد على منتجات قطاع الطاقة، من خلال توفير سلاسل توريد فعّالة، وستكون المنطقة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع عند اكتمالها، باستخدام البوابات والرافعات الجسرية (RTG) الآلية، وأجهزة الكشف الآلي على البضائع؛ مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي.

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