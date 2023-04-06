ساڤي السعودية تستحوذ على سكوبلي بـ 4,9 مليار دولار

وقعت مجموعة ساڤي غيمز غروب للألعاب الإلكترونية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية للاستحواذ على شركة «سكوبلي» مقابل 4.9 مليار دولار.

وتتمتع «سكوبلي» بسجل حافل في تطوير ونشر مجموعة واسعة من الألعاب على مختلف المنصات وبالأخص على الهواتف الذكية. وستساهم الاتفاقية في جلب قدرات التطوير لدى «سكوبلي» وبنيتها الأساسية في النشر وتقنياتها المميزة إلى منظومة عمل مجموعة ساڤي التي تضم نخبة من صانعي الألعاب في مناطق مختلفة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وقال بريان وارد، الرئيس التنفيذي لـ«ساڤي»، إن «سكوبلي» واحدة من شركات الألعاب الأسرع نمواً في الوقت الحالي، وحظيت بإشادة واسعة لقدرتها على بناء مجتمع ألعاب تفاعلي يضم أعداداً من اللاعبين المخلصين. وأضاف، أن رسالة مجموعة «ساڤي» تتمحور حول الاستثمار في مجتمعات الألعاب العالمية وتنميتها من خلال دعوة أبرز المهارات والمواهب للانضمام إليها.

وأكد أن «سكوبلي» أثبتت أنها قائد استثنائي في القطاع، وستواصل عملها في تطوير وابتكار الألعاب مستقبلاً، مستطرداً: «نتطلع قدماً لتعزيز طموحات الشركة والعمل مع فريقهم الموهوب من المطورين والمصممين والناشرين لتطوير منتجات مبتكرة ومثيرة لمجتمع الألعاب العالمي”.

وبصفتها شركة مستقلة تحت مظلة «ساڤي»، ستستفيد «سكوبلي» من الدعم التمويلي الذي تقدمه المجموعة لتحقيق استراتيجيتها للنمو وتطوير منتجاتها الحالية وتوسيع قاعدة جماهيرها من خلال توفير تجارب لعب مبتكرة، وستحصل على فرصة العمل مع أفضل المواهب والاستوديوهات ضمن القطاع من خلال الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ.

وسيبني الاستحواذ على المنهجية التي تتبعها «سكوبلي» لتوسيع منتجاتها وخدماتها المباشرة إلى منصات لعب متعددة مثل أجهزة الحاسوب وأجهزة الكونسول والدخول في فئات ألعاب جديدة.

من جانبه، ذكر والتر درايفر، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«سكوبلي»، أن الاستحواذ يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، للتمكين معاً من إطلاق العنان للإمكانات ومواصلة تطوير تجارب الألعاب الرائدة للاعبين من مختلف أنحاء العالم، مضيفاً أنه يؤكد روعة وفعالية فريق «سكوبلي» كاملاً، وسيؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز الجهود في دفع عجلة نمو القطاع إلى الأمام.

من ناحيته، أفاد خافيير فيريرا، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«سكوبلي»، بأنه بالانضمام إلى «ساڤي»، سيتواصل العمل الدؤوب لبناء الشركة الأكثر تنوعاً في ألعاب الهواتف الذكية، وذلك بفضل منصة التقنية والاستوديوهات الرائدة والفريق اللامع الذين لطالما منحوا الأفضلية في هذا القطاع التنافسي وعالي السرعة لتقديم المنتجات الناجحة التي تجلب السعادة لمختلف اللاعبين حول العالم.

وسيدعم هذا الاستثمار استراتيجية مجموعة ساڤي المتمثلة في تعزيز نمو قطاع الألعاب العالمي من خلال ضخ الاستثمارات الاستراتيجية طويلة المدى، التي تهدف من خلالها إلى تحسين الكفاءات الأساسية لشركائها وتمكينهم من التركيز على تقديم الخدمات والتجارب الاستثنائية لمجتمعاتهم.

وتولت مؤسسة جيه بي مورغان الاستشارات المالية لمجموعة سافي في هذه العملية إلى جانب بنك أوف أمريكا وبنك “أريام”، بينما تولت شركة لاثام أند واتكنز مهام الاستشارات القانونية.