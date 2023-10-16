ساويرس يسعى لحصة في اكبر منجم ذهب غير مطور بقيمة 7 مليارات دولار

يتطلع الملياردير المصري نجيب ساويرس، الذي كون ثروة من مجال الاتصالات والذهب، إلى الاستثمار في مشروع ريكو ديك للنحاس والذهب التابع لشركة باريك جولد والذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، ويحتمل أن تستثمر المملكة العربية السعودية فيه، بينما يسعى ساويرس إلى توسيع أعماله في باكستان بحسب بلومبرغ.

اجتذب المنجم أيضًا اهتمامًا من المملكة العربية السعودية، التي يمكن أن يؤدي وجودها إلى استقرار المشروع في جزء مثير للجدل من العالم. وقالت شركات التنقيب عن الطاقة المملوكة للدولة في باكستان، والتي لها حصة في المشروع، الشهر الماضي، إنها تدرس “التعامل المحتمل” مع مستثمرين أجانب سياديين، دون تقديم تفاصيل.

تعد منطقة ريكو ديك، الواقعة في منطقة بلوشستان المتاخمة لأفغانستان وإيران، واحدة من أكبر رواسب النحاس والذهب غير المستغلة في العالم، وهي قادرة على إنتاج 200 ألف طن من النحاس و250 ألف أوقية من الذهب سنويًا لأكثر من نصف قرن.

والمشروع مملوك بشكل مشترك بين شركة باريك وباكستان. وردا على سؤال عما إذا كان مهتما بالاستثمار، أجاب ساويرس، وهو مستثمر رئيسي في شركات مناجم الذهب بما في ذلك شركة إنديفور ماينن Endeavour Mining Plc من خلال شركته مانتشا ريسورسيز La Mancha Resources Inc.، أجاب بالإيجاب قائلا: “لدي ميزة مقارنة بالمستثمرين الآخرين. وقال ساويرس في مقابلة في إسلام آباد: “أنا أعرف هذا البلد، ولدي أصدقاء هنا”. نريد أن نكون في الجانب الباكستاني، لأنني هنا منذ 25 عاماً».

ولم يوضح الحجم المحتمل للاستثمار، لكنه أضاف أن هناك خيارات قليلة أخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص البيانات الجيولوجية: “لقد حاولنا هنا أن ننظر ولكن لسوء الحظ لا يوجد سوى هذا المشروع الكبير”. في الشهر الماضي، قال مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة باريك، إنه يرى “اهتمامًا” جديدًا في شركة ريكو ديك من شركات التعدين متعددة الجنسيات التي كانت مترددة حتى الآن في المغامرة في مناطق صعبة من العالم.

وتعمل شركة ساويرس وهي أورا ديفلوبرز، بشكل منفصل على مشروع الإسكان الفاخر، إيتين Eighteen، وقد أنشأ في وقت سابق واحدة من أولى شركات الهاتف المحمول في باكستان، موبيلينك، المملوكة الآن لشركة فيون المحدودة، وأكبر شركة خلوية في البلاد من حيث عدد المشتركين.

وتشكل الإجراءات الرسمية الطويلة والصعبة في باكستان والعملة غير المستقرة والقيود على رأس المال عقبات أمام الاستثمار، لكن ساويرس قال إنه لا يزال متفائلا. وقال: “إذا كانت هناك خرسانة في طريقي، فسوف أقوم بالحفر خلالها وسأذهب”. “لم أسمح لأي شخص في حياتي أن يمنعني من تحقيق ما أردت تحقيقه.”