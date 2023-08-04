فادي طنّوس by فادي طنّوس

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باريس سان جيرمان ينفي رحيل لويس إنريكي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
لويس إنريكي

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم الأنباء التي ترددت مؤخرا حول رغبة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي في الرحيل عن منصبه، بعد قرابة شهر على تعيينه.

وأعلن باريس سان جيرمان في شهر تموز/يوليو الماضي عن تعيين إنريكي مديرا فنيا للفريق بعقد مدته عامين.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية الخميس إلى أن المدرب الإسباني يدرس الرحيل عن الفريق بسبب حالة التوتر التي يعيشها النادي في الوقت الحالي.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات لأحد المتحدثين باسم باريس سان جيرمان، قال فيها: “خبر الرحيل شائعة سخيفة وفي غير محلها تماما”.

وتجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يشهد وضعا متوترا في الوقت الحالي، بسبب مستقبل لاعبه كيليان مبابي، وهو الوضع الذي يُشعر إنريكي بعدم الراحة وفقا للتقارير الواردة من إسبانيا.

وأكد المدرب، في وقت سابق أن الفريق لم يكتمل بعد، وأنه ينقصه ضم لاعبين مع رحيل آخرين، رافضا التعليق على العقوبة المفروضة على مبابي، الذي تم استبعاده من الجولة التحضيرية.

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