بعد ميسي ومبابي.. نيمار وفيراتي خارج حسابات باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “ليكيب” أن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي والمدير الرياضي لويس كامبوس، أخطرا النجم البرازيلي نيمار ولاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي بأنهما خارج حسابات الفريق وأنه لن يتم الاعتماد عليهما في الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب بداية الدوري الفرنسي لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية مساء الأربعاء أن اللاعبين ومعهما المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، والمدافع خوان بيرنات لن يكون لهم دور مستقبلي مع بسان جيرمان طل الدوري الفرنسي.

وكان الفريق الفرنسي قد فقد خدمات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نهاية الموسم المنصرم بعد اشكالات حصلت اثر زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية، ثم شب خلاف اخر مع نجم الفريق وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي رفض تمديد عقد لموسم اضافي ما أسفر عن استبعاده عن المعسكر الآسيوي الاستعدادي للفريق، وسط تكهنات بأن انتقاله لفريق جديد بات قريباً لاسيما مع ازالة صوره من الملعب ورفع القمصان الخاصة به من متجر النادي.