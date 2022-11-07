ساني فاركي في حوار حصري مع أريبيان بزنس: كل الخيارات مطروحة بشأن جيمس للتعليم ومنها الاكتتاب العام

بقلم أنيل بويرل

يقول مؤسس مجموعة “جيمس” للتعليم، ساني فاركي، في حوار حصري مع أريبيان بزنس، إن المجموعة تدرس خيارات عديدة لاستقطاب مستثمرين جدد، بما في ذلك، بيع حصة من الأسهم أو طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في منتصف عام 2023.

وفي ما يأتي نص الحوار:

ما هي الأسباب التي دعت الشركة للبحث عن مستثمرين جدد؟

قال فاركي – الذي يمتلك غالبية أسهم الشركة – إن شركة “سي في سي كابيتال بارتنرز”، التي تستثمر في الأسهم الخاصة، كانت تخطط لبيع حصتها في الشركة. ويُعتقد أن حصتها تتجاوز قليلًا 30 في المئة من الأسهم.

ويقول فاركي: “أبرمنا اتفاقاً مع شركة “سي في سي”، ونعمل الآن على تنفيذ استراتيجية التخارج، الذي كان مخططاً له منذ البداية. وأردف: “نحن محظوظون لأننا وجدنا الكثير من الراغبين في شغل مكانها”، مضيفاً أن الصندوق السيادي “القابضة (AQA)” وشركة “الدار العقارية” كانا من بين العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم التي أبدت رغبة في شراء أسهم في الشركة.

يشار إلى أن أي عرض شراء من شأنه أن يرفع قيمة المجموعة السوفية لتتجاوز 6 مليارات دولار.

ما هي مجموعة جيمس للتعليم؟

توسعت مجموعة “جيمس للتعليم”، تحت قيادة فاركي، لتصبح أكبر مشغل غير حكومي في العالم للمدارس الخاصة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. ويبلغ عدد طلابها 140 ألف طالب في 175 دولة.

ويقول فاركي إن مجموعة جيمس للتعليم تعاقدت مع بنك مورغان ستانلي وبنك غولدمان ساكس الاستثماريين، ويدرس كلاهما عروض المتقدمين. ولكنه أضاف أنهم يفضلون التعاقد مع شركاء على المدى الطويل.

ويوضح قائلاً: “إن التعليم يعد جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي لأي بلد، ووسيلة للتقدم في أي مجتمع. ولهذا نتطلع للدخول في شراكة مع صندوق سيادي أو صندوق بنية تحتية أو ربما صندوق معاشات تقاعدية”.

هل ثمة خطط بديلة؟

يرى فاركي أنه لابد من الأخذ في الاعتبار خطط بديلة. ويقول:”في حال أخفقنا في اجتذاب الشريك المناسب، سنطرح الأسهم للاكتتاب العام الأولي في منتصف 2023″. وشدد فاركي على أنه لا ينوي التنازل عن حصة الأغلبية في الشركة، ولكنه من الممكن أن يدرس جميع الخيارات.

من الرعاية الصحية إلى التعليم

أعرب فاركي عن قناعته بأهمية تأسيس مشروع وتطويره ثم الانتقال إلى مشروع جديد. ويقول إنه دشن في البداية مشروعاً للرعاية الصحية، ولكن شغفه بالتعليم بدأ منذ أن استحوذ على الشركة في عام 1980. وقد اقترن اسم فاركي باسم مجموعة جيمس للتعليم. ونالت المجموعة ثقة الآباء والأمهات، الذين يثقون في الاسم.

وأضاف: “لا ننوي تغيير مجال عملنا. ولكن ليس لدينا مانع من مناقشة الخيارات المتاحة ونحن بصدد دحول هذه المرحلة الجديدة”.