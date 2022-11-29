سام بنكمان فرايد: الملياردير النباتي الذي تسبب في انهيار أكبر بورصة للعملات الرقمية

قليلة هي الأسماء التي يمكن التعرف عليها في عالم العملات الرقمية أكثر من سام بنكمان فرايد، المعروف باسم إس بي إف. لكن في هذه الأيام، لم يعد معروفا بأي شيء جيد. كان فرايد، حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عبقري العملات الرقمية الذي صعد منذ سن مبكرة في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، لقد كان ذلك حتى انهارت بورصة إف تي إكس العملاقة للعملات الرقمية التي أسسها.

ويخضع فرايد وبورصته للتحقيق في الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب انتهاكات محتملة للأوراق المالية إلى جانب مزاعم بأن بورصة العملات الرقمية الخاصة به استخدمت 10 مليارات دولار من أموال العملاء لدعم إحدى شركاته وهي ألاميدا ريسيرش.

ماذا نعرف عن سام بنكمان فرايد؟

هو صامويل بانكمان فرايد، وُلد في 6 مارس/آذار من عام 1992، وبدأ حياته المهنية كسمسار في جين ستريت كابيتال ببورصة وول ستريت بعد تخرجه بدرجة في الفيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2014.

تخصص في جين ستريت في استراتيجيات تداول المراجحة التي تركز على الصناديق المتداولة في البورصة حيث يشتري المتداول في سوق ويبيع على الفور بسعر أعلى في مكان آخر، ويحقق ربحا خاليا من المخاطر.

عمل في جين ستريت لمدة 3 سنوات قبل أن يدخل عالم العملات الرقمية في أواخر عام 2017. في هذه المرحلة، كانت عملة البيتكوين تكتسب زخما كبيرا حيث تم تداولها بحوالي 10 آلاف دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017.

بدأ بالتركيز على تجارة المراجحة في اليابان، والتي تضمنت شراء عملة البتكوين في الولايات المتحدة وبيعها في اليابان، وحصد ما يصل إلى 10 في المئة من الأرباح بسبب الاختلافات في الأسعار.

أسس شركة صندوق ألاميدا ريسيرش للاستثمار في العملات الرقمية في نوفمبر /تشرين الثاني من عام 2017، بعد فترة وجيزة من بلوغه سن الخامسة والعشرين.

لم يمض وقت طويل قبل أن يحول اهتمامه إلى إطلاق بورصة للعملات الرقمية، فكان أن انتقل إلى هونغ كونغ حيث أسس مع غاري وانغ بورصة إف تي إكس في عام 2019.

يعيش في جزر الباهاما حيث تكاد الضرائب تكون معدومة، كما أن المقر الرئيسي للمنصة يقع في هذه الدولة الكاريبية أيضا.

نباتي، ويؤكد أنه يعيش حياة متقشفة، وينام 4 ساعات فقط في الليلة.

صُنف بين أغنى 100 شخص في العالم عندما قدرت ثروته الصافية بـ 15.6 مليار دولار.

قدّر أنه تبرع حتى الآن بما يتراوح بين 50 و100 مليون دولار لأهداف مثل الكفاح من أجل رفاهية الحيوان ومكافحة الأمراض المدارية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما كان من بين أكبر المتبرعين للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن 2020.

وتخطط اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب لعقد جلسات استماع في ديسمبر/كانون الأول للنظر في ملف إف تي إكس.

ماذا نعرف عن بورصة إف تي إكس؟

في ذروتها، جمعت هذه البورصة نحو 32 مليار دولار. وتم الإعلان عنها ذات مرة على أنها ثالث أكبر بورصة عملة رقمية في العالم من حيث الحجم قبل انهيارها.

تمكنت من تجنب أزمة السيولة التي ابتليت بها العملات المشفرة في وقت سابق من عام 2022 بعد موجة العدوى التي هزت السوق في أعقاب انهيار عملة تيرا يو إس دي بقيمة 60 مليار دولار.

لكن هذا التأجيل لم يستمر سوى بضعة أشهر فقط حيث انهارت إف تي إكس، واستقال فرايد من منصبه كرئيس تنفيذي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قبل فترة وجيزة من تقديم الشركة طلبا لإعلان إفلاسها.

وقد تولى جون راي الثالث ، المحامي الذي أشرف على شركة إنرون بعد انهيارها، دفة إف تي إكس كرئيس تنفيذي جديد لها. وقد علق راي على قيادة فرايد قائلا : “لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركات والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا. وأضاف: “من سلامة الأنظمة المخترقة والإشراف التنظيمي الخاطئ في الخارج إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين، هذا الوضع غير مسبوق”.