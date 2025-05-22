سام ألتمان يلمح إلى جهاز سري بالذكاء الاصطناعي يصنعه مع مصمم آبل السابق

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، لشركته أنه ينوي تحقيق أكبر إنجاز للشركة من خلال جهاز لا يزال سراً يعمل على تطويره مع مصمم أبل السابق جوني أيف ويزعم أنه سيحدث ثورة في التفاعل البشري مع الذكاء الاصطناعي بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

تلميحات حول الجهاز:

• الرؤية: يطمح ألتمان لشحن 100 مليون من هذه الأجهزة التي يسميها “رفيق” الذكاء الاصطناعي، بهدف أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.

• الهدف: الجهاز ليس هاتفًا ولا نظارة، ويهدف إلى مساعدة المستخدمين على الاستغناء عن الشاشات.

• سيكون قادرًا على إدراك محيط المستخدم وحياته بشكل كامل. o سيكون غير ملحوظ، ويمكن وضعه في الجيب أو على المكتب. o يُتوقع أن يصبح الجهاز الأساسي الثالث على مكتب المستخدم، بعد o الكمبيوتر والهاتف الذكي (ألتمان أشار إلى ماك بوك وأيفون).

• التصميم والابتكار: يقود جوني إيف، المشهور بتصاميمه لمنتجات آبل، “حركة تصميم جديدة” لهذه “العائلة من الأجهزة”، مع التركيز على دمج الأجهزة والبرمجيات بسلاسة. • جدول الإطلاق: يهدف ألتمان إلى إصدار الجهاز بحلول أواخر العام المقبل (2025).

• الاستحواذ: تضمنت الخطة شراء OpenAI لشركة “io” الناشئة التابعة لإيف، مما يمنحه دورًا إبداعيًا وتصميميًا واسع النطاق

• السرية: يشدد ألتمان على أهمية السرية لمنع المنافسين من تقليد المنتج قبل إطلاقه.

يهدف هذا المشروع الطموح إلى تجاوز النماذج الحالية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي (مثل استخدام ChatGPT عبر شاشات)، وتقديم تجربة أكثر طبيعية وتكاملًا مع حياة المستخدم.