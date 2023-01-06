سامسونغ تتوقع تراجع أرباحها لأدنى مستوى في 8 سنوات

توقعت شركة “سامسونغ إلكترونيكس”، انخفاضاً في أرباح التشغيل للربع الرابع من عام 2022 المنتهي في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 69% وهو أدنى مستوى في 8 سنوات، وفقاً لوكالة “رويترز”

وأعاد عملاق الصناعة تراجع الأرباح إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي ما إضعف الطلب على الأجهزة الإلكترونية وإلقاء ظلال قاتمة على آفاق صناعة رقائق الذاكرة.

وقدرت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم، أن أرباحها تراجعت إلى 4.3 تريليون وون (3.37 مليار دولار) في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، انخفاضا من 13.87 تريليون وون خلال الفترة نفسها عام 2021.

ويمثل هذا أقل ربح فصلي لـ”سامسونغ” منذ الربع الثالث لعام 2014، ولم يصل إلى 5.9 تريليون وون توقعتها “رفينيتيف سمارت إستيميت”.

وأوضحت “سامسونغ” في بيان: “بالنسبة لنشاط رقائق الذاكرة، كان الانخفاض في الطلب في الربع الرابع أكبر من المتوقع، إذ عدَّل العملاء المخزونات مدفوعين بالمخاوف من تدهور معنويات المستهلكين الناجم عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وضعف الآفاق الاقتصادية”.

وأضافت “سامسونغ” في بيان أولي قصير عن الأرباح، أن الإيرادات تراجعت على الأرجح 9%، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 70 تريليون وون.

وذكرت الشركة الكورية الجنوبية، أن أسعار رقائق الذاكرة تراجعت أيضا أكثر من المتوقع بسبب زيادة المخزون لدى الموردين.

وقالت إن أرباحها من الهواتف المحمولة انخفضت في الربع الرابع من 2022 مع تراجع مبيعات وإيرادات الهواتف الذكية بسبب ضعف الطلب الناتج عن مشكلات الاقتصاد الكلي الممتدة.

ومن المقرر أن تعلن رابع أكبر شركة في آسيا من حيث القيمة السوقية عن الأرباح المفصلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.