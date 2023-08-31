فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر.. سامسونغ تحصل على رخصة ذهبية لإقامة مصنع للهواتف المحمولة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سامسونغ

وافق مجلس الوزراء المصري على منح شركة “سامسونغ إلكترونيكس مصر” الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة بمحافظة بني سويف.

وقال المجلس في بيان، الأربعاء، إن مصنع الشركة الجديد سيقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة الواسطي بالمحافظة.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الشركة ستلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024.

وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية عام 2025، بحسب البيان، كما سيوفر المصنع نحو 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.
وتجاوز حجم استثمارات شركة سامسونغ في مصر النصف مليار دولار، بحسب بيان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مايو الماضي.

وتجاوزت مبيعات الشركة حاجز المليار و300 مليون دولار، وأصبحت المُصدر الأول في مصر في مجال الأجهزة الإلكترونية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي عقدتها البلاد مع العديد من الدول والتكتلات.

ووفق بيان الهيئة، فقد ساهمت شركة سامسونغ في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا عبر تصنيع الأجهزة اللوحية التعليمية والهواتف المحمولة، إلى جانب توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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