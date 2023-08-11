سامسونج تكشف عن مجموعة من الجيل الجديد جالاكسي في الإمارات

أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن توفر أجهزة هواتف Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5، وسلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9، وساعات Galaxy Watch6 في منطقة الخليج العربي عقب إطلاقها عالمياً خلال حدث Unpacked في العاصمة الكورية سول يوم 26 يوليو.

وبهذه المناسبة، قال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: “خلال السنوات الأربع التي مضت على إطلاق أول هواتف Galaxy Fold، خضنا مسيرة متواصلة أنصتنا خلالها إلى العملاء وتعلمنا منهم. ويبين مشهد السوق الخليجي النابض والمتغير دوماً ضرورة تقديم تجربة شيّقة للأجهزة المحمولة تضمن لنا الازدهار في الفصل الجديد من مسيرة نمونا في المنطقة.

ومع دخولنا العديد من الشراكات المحلية القوية، نبشّر عملاءنا الكرام بتوفير تجارب استثنائية إلى أبعد الحدود”.

ومن جانبه، قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: “غير هاتفا Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 قواعد اللعبة كلياً، ونجحا في تخطي التحديات المتعلقة بالشاشات القابلة للطي عبر تقديم أجهزة متينة وأنيقة في آن معاً.

كما ترتقي سلسلة الأجهزة اللوحية Tab S9 Galaxyبالقدرة الإنتاجية للمستخدمين نحو آفاق جديدة تماماً بتصميمها الرشيق الذي يلبي متطلبات العملاء.

وتعد سلسلة ساعات Watch6 Galaxy أداة العافية الجديدة من سامسونج، حيث تتضمن الكثير من الابتكارات التي توفر للمستخدمين تجربة سلسة في متابعة أهدافهم الصحية وتعزيز لياقتهم البدنية.

وقد شهدنا استجابة كبيرة في تقديم عروض الطلب المسبق، ومن المشجع حقاً أن نتخطى حجم الطلب مع طرح أجهزتنا الجديدة في السوق. ونترقب نمواً كبيراً من خانتين في مبيعات أجهزتنا المحم