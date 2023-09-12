ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية.. سال ستدرج 30% من أسهمها في السوق المالية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
سال

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عن نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي “الاكتتاب العام” لإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسي للسوق المالية السعودي من خلال طرح 30% من أسهم الشركة .

ووافقت “تداول السعودية” على طلب الشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية، كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل رأسمالها و طرح أربعة وعشرين مليون ( 24,000,000) سهم عادي (تمثل 30 ٪ من رأس مال الشركة) في 21 يونيو 2023م. وسيتم تحديد سعر الإكتتاب في أسهم الطرح عند الإنتهاء من سجل الأوامر.

وقال فواز بن محمد الفواز، رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية:

“إن لقطاع الخدمات اللوجستية أهمية كبيرة في مسيرة نمو وتحول الاقتصاد الوطني وهناك العديد من المبادرات الحكومية التي وجدت لدعم نمو هذا القطاع وتطوره وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمخطط العام للمراكز اللوجستية الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً”.

وأكد فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية:

تساهم سال في تعزيز سرعة وكفاءة مختلف مراحل سلاسل التوريد ضمن المنظومة الاقتصادية في العالم عبر تزويد العملاء بحلول شاملة تلبي احتياجاتها اللوجستية. وننطلق في ذلك من رغبتنا بإحداث تأثير إيجابي ملموس والمساهمة في بناء قطاع خدمات لوجستية حديث يشكّل عماد التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

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