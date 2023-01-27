سال السعودية توقع اتفاقية لخدمة شركات الطيران الاقتصادية

وقعت شركة “سال السعودية” للخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة مينزيس للطيران، لدراسة إنشاء شراكة لتقديم أفضل الخدمات الأرضية لشركات الطيران الاقتصادية بمطارات المملكة وتقديم أفضل الخدمات باحترافية وجودة عالية.

وبموجب إنشاء هذه الشراكة ستقوم شركة مينزيس للطيران بتقديم كافة الدراسات لشركة “سال السعودية” حول نقل أفضل الممارسات عالمياً لتحسين مستوى خدمات المسافرين، وإدارة الأمتعة، ورفع كفاءة خدمات التشغيل، إضافة إلى كيفية توفير جميع المتطلبات الخاصة بالمسافرين من إصدار بطاقة صعود الطائرة وحتى الإقلاع، بطريقة سلسة ومتميّزة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بمطارات المملكة وتطويرها لتكون في مصاف أحدث المطارات المتقدمة والرائدة عالمياً.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “سال السعودية” فيصل البداح أهمية هذه المذكرة مع شركة مينزيس العالمية لتسخير جميع إمكانياتها وخبراتها في مجال الطيران، لدعم الخطط المستقبلية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في خدمات المطارات بالمملكة، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لتعزيز تجربة المسافرين وزيادة مستوى رضاهم، وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية، وأعلى معايير السلامة والأمان.



وأشار البداح إلى أن المذكرة تدعم جهود سال في دعم الاستراتيجية الوطنية للطيران على مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً، لأكثر من 250 وجهة في العالم لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المطارات في المملكة وخارجها، وبناء شبكة واسعة تربط المطارات الداخلية، والموانئ البحرية، ومراكز النقل البري لتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي والمهم، وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.