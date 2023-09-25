سال السعودية تتوقع جمع 2,5 مليار ريال من الطرح العام

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية “سال” اليوم عن النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 98 ريالاً و106 ريالات سعودية للسهم.

وتوقعت الشركة أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 352,2 مليون ريال سعودي ( 627 مليون دولار أمريكي) 2,544 مليار ريال سعودي (678 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 7,84 مليار ريال سعودي (2,091 مليار دولار أمريكي) و 8,48مليار ريال سعودي (2,261 مليار دولار أمريكي).

وتتكون عملية الطرح من 24 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته (30%) من رأس مال الشركة بعد الإدراج سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج مباشرةً نسبة 30% (24,000,000 سهم) من إجمالي أسهم الشركة (80,000,000 سهم).

وسيتم عرض الأسهم للبيع على الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص عملية بناء سجل الأوامر وطريقة تخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

يمتلك المساهمان البائعان معاً 100% من أسهم الشركة قبل الطرح. وستبلغ حصتهما معاً بعد اكتمال الطرح 70% من رأس مال الشركة. والمساهمان البائعان هما المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحصة 70%، وشركة “ترابط” لخدمات الشحن الجوي بحصة 30%.

وفي ما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومنسق للطرح ومديراً للاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

وتم تعيين البنك السعودي الأول (ساب) وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد.

اكتتاب المؤسسات

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص عملية بناء سجل الأوامر وطريقة تخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، وشركات الاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب ترتيبات المقايضة.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لهذه الفئات بشكل مبدئي 24 مليون سهم تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 21,6 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته (90%) من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، وبالتشاور مع الشركة.

ويجب على الجهات المشاركة المسجلة في المملكة تقديم نموذج طلب المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. ويمكن للجهات المشاركة الحصول على نموذج طلب الاكتتاب من المستشار المالي بعد التخصيص المبدئي. ويجب تسليم نموذج طلب الاكتتاب موقعاً إلى مدير سجل الاكتتاب، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهم البائع والجهة المشاركة التي قدمته.

ويحق للجهات المشاركة تعديل أو إلغاء طلباتها في أي وقت خلال فترة بناء سجل الأوامر، بشرط تعديل الطلبات المذكورة عن طريق تقديم نموذج طلب مُعدل أو نموذج مشاركة مُرفق (حسب الاقتضاء) قبل تحديد سعر الطرح، والذي سيتم تنفيذه قبل بدء فترة الطرح.

اكتتاب الأفراد

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حسابات بنكية، ويحق لهم فتح حسابات استثمارية، لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 2,4 مليون سهم، والتي تمثل نسبة (10%) من إجمالي أسهم الطرح.

وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

وسيتم توفير نماذج طلب اكتتاب الأفراد خلال فترة طرح المكتتبين الأفراد (26 / 3 / 1445 – 28 / 3 / 1445 الموافق 11 / 10 / 2023م – 13 / 10 / 2023م 11:59 مساءً بتوقيت السعودية) عبر المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، ويمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الأفراد، شريطة أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، وألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح أولي.