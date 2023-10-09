ساكسو بنك يتوقع ضغوطاً متزايدة على أسعار النفط

تسببت التوترات الأمنية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط يوم السبت في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3% وافتتاحِ أعلى للدولار، وارتفاعٍ في الين الياباني والفرنك السويسري، بينما انخفضت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 0.7%، كما ذكر ساكسو بنك في تقريره الأسبوعي عن الأسواق. ويتمحور التركيز اليوم حول احتمال انتشار عدم الاستقرار في المنطقة.

السلع

مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط بنسبة تزيد عن 3% في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في آسيا، ويظل التركيز على مدى انتشار عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تقارير من صحيفة وول ستريت جورنال تشير إلى تورط إيران. قد تواجه أسعار النفط ضغوطاً إضافية للارتفاع في حال حدوث رد فعل من الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، أعربت المملكة العربية السعودية عن استعدادها لزيادة الإنتاج في بداية العام المقبل إذا استمرت أسعار النفط في التراجع. كما ارتفع سعر الذهب ليعود إلى 1850 دولاراً بسبب الطلب القوي على الملاذ الآمن، وزاد سعر الفضة بنسبة تزيد عن 1% ليقترب من 22 دولاراً.

الأسهم

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 ومؤشر ناسداك100 بنسبة 1.2% و% على التوالي، على الرغم من صدور تقرير الرواتب أعلى من المتوقع يوم الجمعة. وتقلبت عوائد الخزانة بشكل كبير بعد زيادة في عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي، حيث وصلت عوائدها على العشر سنوات إلى 4.885% قبل أن تستقر عند 4.80%.

وأعيد فتح سوق الأسهم من الدرجة الأولى في الصين بعد أسبوع ذهبي، حيث انتعشت الرحلات الداخلية بنسبة 4.1%، وزادت إيرادات السياحة بشكل معتدل بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات عام 2019 قبل الجائحة.

الدخل الثابت

تقلبت عوائد سندات الخزانة بشدة بعد زيادة في عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي. وقفزت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.885% بعد إصدار تقرير الرواتب، ثم انخفضت إلى مستوى 4.75% عندما شعر المستثمرون بالارتياح نتيجة لتباطؤ نمو الأجور. وعند اقترب اليوم من نهايته، أنهى العائد على سندات السنتين بارتفاع بنسبة 6 نقاط أساس إلى 5.08%، وكانت عوائد العشر سنوات أعلى بنسبة 8 نقاط أساس عند 4.80%. ومن المرجح أن يستمر الاتجاه الحاد لمنحنى سندات الخزانة مع استفادة الأجل القصير من عروض الملاذ الآمن، بينما يعاني الأجل الطويل من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة إذا تصاعدت التوترات بين إسرائيل وفلسطين.