ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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ساكسو بنك يتخطى حاجز 100 مليار دولار أمريكي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

إنجازٌ جديد يضاف الى محفظة ساكسو بنك ويحطم الأرقام القياسية التي تم تحقيقها خلال العقود الثلاثة الماضية. حيث استغرق الوصول إلى حاجز 20 مليار دولار مدة 25 عاماً، وأقل من خمس سنوات بعد ذلك ليتضاعف هذا المؤشر بخمسة أضعاف ويتجاوز حاجز 100 مليار دولار أمريكي.

ونجح ساكسو بنك في توجيه زيادات أسعار الفائدة بسرعة لتصبح فرصا تعود بالفائدة على عملائه، مما يضمن لهم الاستفادة من زيادة أسعار الفائدة بشكل تلقائي وفوري. يتيح هذا النهج للعملاء تحسين استراتيجياتهم الاستثمارية وكسب أرباح جذابة على الأموال غير المستثمرة، دون وجود قيود أو فترات حجز محددة.

وهذا بدوره سيعزز من قاعدة العملاء المتنامية لساكسو بنك ويساعدهم على الاستجابة للفرص الناشئة في الأسواق بمرونة وثقة.

بدوره، قال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لدى ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تشهد رحلتنا المميزة نحو هذا الإنجاز التاريخي بتجاوز 100 مليار دولار أمريكي في أصول العملاء على التزامنا بخدمات البنك المصرفية المتميزة والموجهة نحو العملاء والتي تواكب التوجهات المستقبلية للقطاع. ونحن فخورون بثقة عملائنا وملتزمون بالتكيف مع الاحتياجات المتطورة.

ومن خلال التحول الطموح في جميع الأعمال والوظائف، تجاوزنا التحديات في الأسواق الصعبة لتقديم تجربة استثمارية قوية ومنصات مصممة خصيصاً لاحتياجات عملائنا. واليوم نسعى في ساكسو بنك لتمكين عملائنا بالمعرفة والموارد والتوجيه اللازم لتحقيق أهدافهم المالية والازدهار في البيئة الاقتصادية الحالية.

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