فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ساكا أفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ساكا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فوز المهاجم بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي.

واختارت الجماهير ساكا لاعب أرسنال (22 عاما) أفضل لاعب في موسم 2022-2023 متفوقا على لاعب الوسط جود بلينجهام والمهاجم هاري كين اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل ساكا، الذي ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، سبعة أهداف في عشر مباريات خلال العام الماضي مع إنجلترا بينها ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022.

وفاز بجائزة أفضل لاعب خلال فوز إنجلترا الافتتاحي 6-2 على إيران في مونديال قطر 2022 وكذلك في الانتصارين على أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات بطولة أوروبا “يورو 2024″، وشهدت المباراة الأخيرة أول ثلاثية في مسيرته.

وساكا، الذي تفاجأ بالخبر في قاعدة تدريب منتخب إنجلترا في سانت جورج بارك في يوم ميلاده الثاني والعشرين، تم اختياره مؤخرا كأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي وكان ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز للعام.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه سيتم الإعلان عن أفضل لاعبة إنجليزية لموسم 2022-2023 في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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