سافر إلى 195 دولة بدون استخدام الطائرة

قام الدنماركي توربيورن بيدرسن بتوضيب حقيبة سفره ببعض الضروريات فقط في عام 2013 – قمصان وسترات وأحذية ومجموعة إسعافات أولية وجهاز كمبيوتر محمول – متحمساً لبدء رحلة تاريخية، حيث كان يأمل في أن يصبح ربما أول شخص يزور جميع الدول البالغ عددها 195 دولة دون أن يسافر بالطائرة. وكان يعتقد أنه سيعود إلى مسقط رأسه في كوبنهاغن في غضون أربع سنوات كحامل رقم قياسي عالمي، كما ذكرت “الواشنطن بوست“.

لكن بيدرسن وصل مؤخراً بقارب إلى الدنمارك ، بعد أن أكمل هدفه ولكن أكثر بست سنوات مما كان متوقعاً، وشعر بأنه محظوظ لكونه على قيد الحياة. وقال بيدرسن إنه قطع بحوالي 260 ألف ميل (432 ألف كلم) عبر السيارات والقطارات والحافلات وسيارات الأجرة والقوارب وحاويات الشحن وأقدامه.

وقال بيدرسن ، 44 عاماً، إنه واجه مئات التحديات، بما في ذلك مشاكل التأشيرات ومناطق الحرب ولحظات واجه فيها الموت، لكنه انتهى بثقة محسنة في نفسه وفي العالم.

وقال بيدرسن: “أشعر أنني أكبر بكثير من عمري بعد أن خرجت من هذه التجربة المشوقة. قد تشكل 50 عاماً من الخبرة الحياتية ولكن في 10 سنوات فقط”.

في كانون الثاني (يناير) 2013 ، قرأ بيدرسن مقالاً عن السياح الذين زاروا كل بلد من بلدان العالم. كان بيدرسن يعمل في مجال شحن المنتجات والتخطيط لمشاريع البناء في جميع أنحاء العالم. لكنه أراد أن يسجل رقماً قياسياً في السفر، لذلك بدأ في رسم طريق سيأخذه حول العالم دون أن يستخدم الطائرة.

وقال بيدرسن إنه تلقى تمويلاً من شركة دنماركية للطاقة الحرارية الأرضية اهتمت بمغامرته، وسحب آلاف الدولارات من حساب مدخراته وأخذ قروضاً.

قال بيدرسن إنه في تشرين الأول / أكتوبر 2013 بدأ رحلاته بركوب قطار من الدنمارك إلى ألمانيا. قال إنه أمضى 24 ساعة على الأقل في كل بلد، حيث كان غالباً يستأجر سريراً في مهجع أو نزل أو وجد مضيفاً على تطبيق Couchsurfing. كان يهدف إلى إنفاق حوالي 20 دولاراً في اليوم.

بيدرسن يستقل القطار في سريلانكا

كان السفر إلى أوروبا أسهل جزء في رحلته. واجه بيدرسن أول عقبة له عندما قال إنه لم يتمكن من العثور على قارب ليأخذه من النرويج إلى جزر فارو في كانون الأول / ديسمبر 2013. بعد حوالي ثلاثة أسابيع ، قال بيدرسن ، سمحت له إحدى شركات الشحن بالصعود على متنه.

قال بيدرسن إنه ركب في أيار / مايو 2014 قارباً في ظروف سيئة من أيسلندا عبر الجبال الجليدية أثناء عاصفة. قال بيدرسن إنه قبل وصول القارب إلى كندا بعد 12 يوماً، كان يعتقد أنه سيتحطم ويغرق.

قال بيدرسن إنه في حزيران / يونيو 2015 تم تشخيص إصابته بالملاريا الدماغية في عيادة بغانا. قال إنه يعتقد أنه أصيب بالطفيلي قبل حوالي أسبوعين في ليبيريا، حيث قال إنه نام خارج محطة وقود. قال بيدرسن إنه أصيب بالهلوسة وفقد مؤقتاً قدرته على أداء مهام بسيطة، مثل الكتابة.

كثيراً ما كان الناس يسألون بيدرسن كيف سيزور كوريا الشمالية ، لكنه قال إنه كان قادراً على حجز رحلة إلى الدولة الشمولية مع مجموعة سياحية. في مارس 2019، استقل هو والمجموعة قطاراً إلى كوريا الشمالية من بكين. وقال إن الدولة هي الوحيدة التي أطلعت الزوار على إرشاداتها، مثل عدم التقاط الصور أو الرقص أمام المباني الحكومية.

عند شواطىء نيوزيلندا

عاش بيدرسن إحدى ذكرياته المفضلة في أكتوبر 2019 في جزر سليمان. انقطع التيار الكهربائي، وسأله أحد السكان عما إذا كان لديه أي أفلام على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. بعد حوالي ساعة، كان حوالي 80 شخصاً جالسين حول جهاز الكمبيوتر الخاص به يشاهدون فيلم “الخط الأحمر الرفيع”.

قال بيدرسن إنه وصل في مارس 2020 إلى هونغ كونغ حيث بقيت تسع دول أخرى يتوجب عليه زيارتها. ثم ضربت جائحة الفيروس التاجي وتم تعليق السفر الدولي. قال بيدرسن إنه تمكن من الحصول على وظيفة في كنيسة وفرت له السكن.

وقال بيدرسن إنه بعد أن عاش في هونغ كونغ لما يقرب من عامين، ذهب إلى بالاو في يناير 2022. وفي أكتوبر، تزوج هو وخطيبته في فانواتو وسط زخارف أوراق النخيل وقلوب محفورة في الرمال.

بعد وصوله إلى ميناء أرثوس في الدنمارك الشهر الماضي

قال بيدرسن إنه وصل في مايو إلى آخر بلد، جزر المالديف. قال إنه بعد أيام قليلة، بدأ رحلة العودة بحراً لمدة شهرين عبر محيطات متعددة إلى الدنمارك. استقبله حوالي 150 شخصاً، من أفراد العائلة والأصدقاء ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، على الساحل الشرقي للدنمارك في 26 تموز / يوليو الماضي.

وبالعودة إلى الدنمارك ، يبحث بيدرسن عن هوية جديدة. لقد كان خجولاً قبل عقد من الزمان ، لكنه يأمل الآن في إلقاء محاضرات حول رحلته عبر العالم وكتابة كتاب. بخلاف ذلك، يريد فقط الذهاب إلى مكان هادئ حيث يمكنه معالجة ما تعلمه خلال العقد الماضي.