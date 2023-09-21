سامر باطر by سامر باطر

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ساعة رولكس وراء مقتل لبناني بإطلاق نار أمام خطيبته في ولاية ميتشيغان

سامر باطر by سامر باطر

نقل أمس جثمان شاب لبناني كان يشتهر في تنظيم الحفلات بمتجر عائلي لبيع الزهور في ولاية أمريكية  سلامي (26 عاماً) وكان برفقة خطيبته، وقد هاجمهما لحظة خروجهما من أحد مطاعم ديربورن هايتس شخص ذو بشرة سمراء حاول سرقة ساعة رولكس كان يرتديها الشاب الضحية واسمه حسن سلامي، وعاجله بإطلاق 3 طلقات من مسدس حربي باتجاهه في عملية سطو مسلح، قبل أن يفرّ وسط صراخ خطيبة سلامي التي أُصيبت بانهيار عصبي.

الوكالة الوطنية للإعلام ذكرت أنه تمّ نقل جثمان سلامي إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقاً بالحادث. ونقلت تقارير إخبارية محلية اعتقال شخصين يشتبه بهما في السطو المسلح الذي أودى بحياة الشاب اللبناني.

مقتل طالب عماني في لندن لسرقة ساعة رولكس

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...