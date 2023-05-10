ساعة أبل تنقذ حياة شخصين آخرين

أثبتت ميزة اكتشاف السقوط في “ساعة أبل” أنها ميزة متعددة الاستخدامات ومنقذة للحياة. وينسب رجل في ولاية مينيسوتا الأمريكية الفضل إلى “ساعة أبل” في طلب المساعدة نيابة عنه بعد أن صدمته سيارة في حيه.

وكما ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز”، كان مايكل برودكورب يقف في ممر سيارته عندما سمع سيارة صاخبة في مكان قريب. “خطا بضع خطوات في الشارع” للتحقيق وصدمته تلك السيارة على الفور تقريبا. استمرت السيارة، وفقا لبرودكورب، في القيادة ولم تتوقف للاطمئنان عليه.

عندما اصطدم بالسيارة، كان برودكورب يرتدي “ساعة أبل” الخاصة به ، والتي سجلت التأثير على أنه سقوط شديد. بعد عدم الرد على الإشعار، اتصلت “ساعة أبل” تلقائياً بخدمات الطوارئ وأرسلت رسالة نصية إلى جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

كما أنقذت “ساعة أبل” حياة سيدة من الموت بعدما سقطت على الأرض بشكل مفاجئ ما دفع الساعة إلى الاتصال لمساعدة السيدة، وهذه ليست المرة الأولى التي تلعب فيها ساعة “أبل” دوراً مهماً في إنقاذ حياة مستخدميها.

وفي هذا السياق، فقد تبين أن ساعة “أبل” اتصلت من تلقاء نفسها بخدمات الطوارئ بعد السقوط المفاجئ للسيدة المصابة، عبر خاصية في الساعة تُعرف بـ #اكتشاف السقوط.

وأفاد ابن السيدة المصابة أن والدته كانت في رحلة عمل، عندما بدأت تشعر بألم شديد في صدرها، لتقوم بمراسلة صديقة مصاحبة لها مقيمة في نفس الفندق لإخبارها عن مرضها الطارئ.

وبعد مرور وقت قصير، انهارت السيدة فجأة وسقطت على الأرض في غرفتها. لاحقاً، عندما وصلت الصديقة إلى الغرفة، وجدت السيدة مطروحة أرضاً، فما كان منها إلا أن اتصلت بخدمة الطوارئ والإسعاف، لكن ما أثار تعجبها هو الرد عليها بأن سيارة الإسعاف قد تحركت بالفعل وأنها في طريقها إلى الفندق، وفق ما نقله موقع “9to5mac”.

وعندما وصلت المريضة إلى المستشفى، كانت في حالة حرجة، وشخصت بوجود انفجار في الشريان الرئيسي للجسم “الأورطي”، لتُجرى لها جراحة معقدة ثم تُنقل بعدها إلى وحدة العناية المركزة لتستعيد عافيتها تدريجياً ثم تنجو من مرحلة الخطر.

وفي هذا الإطار، ومن خلال الحساسات المختلفة الموجودة في الساعة، تساعد خاصية “اكتشاف السقوط” المستخدم في الوصول إلى خدمات الطوارئ في حالة السقوط المفاجئ القوي.

وبعد السقوط، تُصدر تنبيهاً صوتياً وإشعاراً بالسقوط على الشاشة، وإن لم يتجاوب المستخدم معه أو إصدار المستخدم لحركة خلال دقيقة، تتصل الساعة تلقائياً بالطوارئ وتعطي معلومات عبر رسالة صوتية مسجلة بالإضافة إلى إرسال الموقع الجغرافي.