أوضحت الخطوط الحديدية السعودية “سار” إمكانية تعديل ميعاد السفر، أو تخفيض درجة السفر (من درجة الأعمال إلى الدرجة الاقتصادية)، أو تغيير محطة الوصول، وذلك مجانًا قبل قيام الرحلة بأكثر من 7 أيام.





وأبانت أنه إذا كان قرار التعديل في أقل من 7 أيام وحتى 24 ساعة من وقت انطلاق الرحلة يتم احتساب 10% رسوماً من قيمة التذكرة، ومن 24 ساعة حتى ساعتين قبل المغادرة يتم احتساب 20%.







وأشارت إلى أنه إذا كان موعد التعديل من ساعتين حتى ساعة قبل المغادرة يتم احتساب 50%، أما أقل من ساعة قبل المغادرة لا يسمح بإجراء أي تعديل ويتم خصم 100% من قيمة التذكرة.







وأفادت بأنه في حال الرغبة بإلغاء الرحلة قبل أكثر من 7 أيام من تاريخ الرحلة يتم خصم 10% من قيمة التذكرة، وأقل من 7 أيام وحتى 24 ساعة يتم خصم 50%، فيما يتم خصم 100% حال الإلغاء قبل أقل من 24 ساعة من وقت انطلاق الرحلة.





ونوهت بأنه في حال الرغبة في إلغاء الحجز في أي من درجة الأعمال أو الدرجة الاقتصادية، فيتم القيام بذلك عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو مكاتب مبيعات التذاكر المتواجدة في جميع محطات سار.

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