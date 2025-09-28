ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق في السجن بقضية التمويل الليبي وزوجته تتعهد بزيارته

سيصبح نيكولا ساركوزي قريبا نزيلاً في “لا سانتيه”- السجن الباريسي المعروف وأول رئيس سابق في فرنسا يدخل السجن في فترة ما بعد الحرب، فيما تعهدت زوجته كارلا بروني بزيارته بانتظام في السجن. وكشفت كاتبة سيرة كارلا بروني، بسمة لاهوري، لصحيفة التايمز عن الالتزام الصارم لبروني تجاه زوجها. وصرحت لاهوري بأن بروني “مخلصة بشدة” لزوجها وأنها “ستزوره كل يوم” في السجن، والذي يُرجح أن يكون في سجن لا سانتيه بالعاصمة باريس. ذهبت لاهوري إلى ما هو أبعد، متوقعة أن بروني لن تترك” حجر على حجر” لتأمين إطلاق سراح ساركوزي أو تقصير مدة عقوبته. وسمحت المحكمة بتأجيل بدء احتجاز ساركوزي، حيث مُنح المدعون العامون شهرًا واحدًا لتحديد التاريخ الفعلي لاعتقاله، مما وفر عليه السجن الفوري بعد النطق بالحكم. يأتي ذلك بعد أن أحدثت محكمة في باريس صدمة سياسية يوم الخميس عندما قضت بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي لمحاولته جمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا. وحُكم رسميًا على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، 70 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات يوم الخميس، في إدانة مفاجئة وصارمة مرتبطة بالتآمر الجنائي لتمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال ليبية. وعلى الرغم من أن ساركوزي يستأنف الحكم، إلا أنه سيضطر لبدء قضاء العقوبة التي وصفت بأنها أشد مما كان متوقعًا.

ومع تولي ساركوزي لقبه غير المرغوب فيه كأول رئيس فرنسي سابق يُدان بمحاولة تأمين أموال أجنبية لحملة انتخابية، تحول التركيز إلى زوجته، السيدة الأولى السابقة كارلا بروني-ساركوزي، التي يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة الجديدة من حياته. ومما يزيد من تعقيد المشهد، أن كارلا بروني نفسها ليست بمنأى عن المشاكل القانونية المتعلقة بالقضية. فقد وُضعت تحت الإشراف القضائي في عام 2024 بسبب اتهامات موجهة إليها بإخفاء أدلة والتلاعب بالشهود المرتبطين بملف التمويل الليبي. وينفي ساركوزي، الذي يواجه إدانات في قضايا فساد أخرى، جميع المخالفات، ويصر على أن القضية ذات دوافع سياسية. ويأتي هذا الحكم الجديد بعد الوفاة الأخيرة لزياد تقي الدين، رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الذي كانت شهادته محورية في القضية قبل أن يتراجع عنها. وبينما يبدأ ساركوزي استئنافه، تقف كارلا بروني على استعداد للدفاع من أجل حريته، متعهدة بأن يكون حضورها ثابتًا داخل أسوار السجن، لتتحول الأزمة القانونية للرئيس السابق إلى قصة عن الولاء الشخصي والنضال الزوجي.