ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر: إيقاف سارة زكريا عن الغناء

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
فنانة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارا بإيقاف استخراج تصاريح الغناء للفنانة البنانية سارة زكريا.

وكشف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات التحقيق مع الفنانة المذكورة بسبب الشتائم التي صدرت عنها في أحد الحفلات بالساحل الشمالي.

وأكد حلمي عبد الباقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”المذاع عبر قناة “صدى البلد 2″، أنه تم التحقيق مع سارة بمقر نقابة المهن الموسيقية، وتقرر إيقاف استخراج تصاريح الغناء لها تماما.

سارة زكريا

وأضاف: سيتم منع التعامل تماما مع سارة زكريا داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن “الهدف من القرار هو الحفاظ على النقابة والفن، وكيان الشعب المصري”.

ماذا فعلت سارة زكريا

وقد تسببت الفنانة اللبنانية في أزمة كبرى في مصر، حينما أحيت حفلا غنائيا في منطقة الساحل قبل عدة ايام.

فنانة

حيث قالت الفنانة وهي تغني في حفلها ألفاظ خارجة عن الاداب مما سبب في إيقافها عن الغناء في مصر.

إيقاف فنانة لبنانية وتحويلها للتحقيق
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