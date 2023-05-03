السعودية تصدر أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى الهند

صدرت شركة سابك للمغذيات الزراعية المملوكة بنسبة 50.1 بالمئة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أول شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند.

وبلغ حجم الشحنة التي تم نقلها من مدينة الجبيل 5 آلاف طن متري، وذلك في إطار التعاون طويل الأجل مع شركة المزارعين الهندية التعاونية المحدودة للأسمدة (آي إف إف سي أو) لتحقيق الحياد الكربوني التي تسهم في تحقيق رؤية الهند للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2070.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن شمس الدين، في بيانٍ صحفي، إن من أهمية نقل الأمونيا لتحقق الحياد الكربوني بحلول 2050، هو التعاون مع الزبائن في الهند حيث يساعدهم بالمضي قدماً نحو تحقيق التزاماتهم تجاه الحياد الكربوني ولبلوغ أهدافهم المتعلقة بها، مؤكداً أن الشُحنة تعد إنجازاً مُهماً على التزام (سابك) الدائم بتطوير حلول منخفضة الكربون للعالم.

وتعاونت سابك للمغذيات الزراعية في 2020 مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ومعهد اقتصاديات الطاقة باليابان (IEEJ) لإرسال شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى اليابان.

وفي 2022، حصلت سابك للمغذيات الزراعية وأرامكو على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون وإنتاج الهيدروجين النظيف من وكالة (تي يو في رينلاند)، وهي وكالة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، تتخذ من ألمانيا مقراً لها.

كما تعاونت سابك للمغذيات الزراعية وأرامكو لإرسال أول شحنة تجارية في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون، الحاصلة على اعتماد مستقل، بحجم 25 ألف طن متري إلى كوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2022.