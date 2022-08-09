سابك تحقق أعلى أرباح فصلية منذ 2011

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الثلاثاء، أن أرباحها للنصف الأول من عام 2022 تخطت توقعات المحللين، بعد أن حققت نمواً بنسبة 3.79% لتتخطى أعلى أرباح فصلية منذ 2011.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، أن سبب زيادة الأرباح يعود لارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة، وارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة،

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي ستصل لقرابة 6.2 مليار ريال، اي بانخفاض قدره 18.52% على أساس سنوي، بعدما كانت حققت أرباحاً طفيفة خلال الربع الأول 7.93 مليار ريال، مقابل 7.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما فاقت إيرادات الشركة التقديرات، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 31.97% إلى 55.98 مليار ريال، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تحقيق إيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 52.2 مليار ريال.

وأصدر مجلس ادارة سابك قراراً بتوزيع أرباح قدرها 6.75 مليار ريال على المساهمين وذلك عن أرباح النصف الأول من العام الجاري، لتصل حصة السهم على 2.25 ريال للسهم.

وتعد هذه التوزيعات أعلى بـ28.6% عن التوزيعات التي أقرتها الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي والبالغة 5.25 مليار ريال.