سابك تبيع شركة حديد بـ 12,5 مليار ريال لصندوق الاستثمارات العامة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع اتفاقية لبيع صندوق الاستثمارات العامة كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، المملوكة لها بالكامل، وبقيمة 12,5 مليار ريال.

ونظراً لإجراء المعاملة وفقاً لما يسمى بآلية “حسابات إتمام الصفقة”، فإن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة والمتوقع بأن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2024 وسيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وسيكون إتمام المعاملات مشروطاً وخاضعاً لموافقات من الجهات المختصة واستيفاء شروط معينة في مستندات الصفقة.

وتبلغ القيمة الدفترية لأصل الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) 10,65 مليار ريال سعودي كما في 30 حزيران / يونيو 2023.

وتعمل الشركة السعودية للحديد والصلب في تصنيع منتجات الصلب، بما في ذلك قضبان التسليح والأسلاك الملفوفة والقضبان الحديدية والألواح والمقاطع الفولاذية والأنابيب المدرفلة على الساخن والبارد والأنابيب المجلفنة والأنابيب المطبوعة والأنابيب المغلفة بالفيلم الساخن.

وسَتُمَكِّن هذه الصفقة (سابك) من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها. وسيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيماويات.

وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعد قطاع الحديد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المحلي، وممكّناً أساسياً للنمو وتنويع مصادر الدخل، وستعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي “حديد الراجحي” و”حديد”، مما يسهم بتطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد، كما تتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات إستراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص”.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) عبدالرحمن بن صالح الفقيه: “كان لشركة (حديد) دور محوري، وإسهام كبير في تطوير قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني والمدني في المملكة، وكذلك نجاح ونمو (سابك) على مر السنين، ونحن ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المهم لنا إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها، وفي الوقت نفسه، ستمكن هذه الصفقة (سابك) من التركيز على إستراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات”.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار يزيد محمد الراجحي: “يعد إعلان اليوم إنجازاً هاماً لـشركتي “الراجحي للاستثمار” و “حديد الراجحي” فمن خلال الجمع بين قدرة وخبرة حديد الراجحي، والقدرات المالية والإستراتيجية الموثوقة لشركة الراجحي للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة، فإن “حديد” ستكون قادرة على تسريع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا”.

وتتماشى الصفقات مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين 13 قطاعاً إستراتيجياً، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.