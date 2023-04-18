رسائل تبليغ لآلاف السوريين بتنشيط ملفّات تجنيسهم من جديد لمنحهم الجنسيّة التركيّة

تلقّى آلاف السوريون بالفعل رسائل من السلطات التركيّة، رسائل تُفيد بأن ملفّاتهم التي جرى إزالتها من إدارة الهجرة جرى تفعيلها من جديد، ما أثار تساؤلات حول سبب الإزالة السابقة، وأسباب عودتها المُقترنة بقُرب موعد الانتخابات الرئاسيّة، فبعض السوريين احتاج ثلاث سنوات إجراءات للحُصول على الجنسيّة وفجأةً جرى إزالتها، حيث كان تزامن موعد الإزالة قبل الانتخابات المحليّة التي شهدتها تركيا مارس/ آذار 2019، وها هي تعود (ملفّات التجنيس) بالتزامن مع موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في تركيا المُقرّرة في 14 أيّار (مايو) المُقبل بحسب موقع الراي اليوم.

تُشير تقارير صحفيّة إلى إعادة دائرة الهجرة التركيّة ملفّات عدد كبير من السوريين “المُرشّحين لنيْل الجنسيّة التركيّة”، وهذا توقيتٌ لافت، يأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسيّة بشهر (14 أيّار/ مايو)، ما يعني أنه سيكون للسوريين المُجنّسين الحق بالتصويت لرئيس تركيا القادم، وبطبيعة الحال سيكون خِيارهم الرئيس الحالي أردوغان الذي منحهم حزبه الحاكم الجنسيّة، وأقل عُنصريّة تُجاههم مُقارنةً بالمُعارضة التركيّة.

المجنسين بالأرقام

يبدو أن أرقام المُعارضة التركيّة حول المُجنّسين تختلف عن الأرقام الرسميّة، حيث صرّح وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو، السبت، أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بلغ نحو 231 ألف شخص، وأضاف الوزير التركي أنه من بين السوريين المجنّسين 130 ألفاً و914 شخص فوق سن الرشد.

حسابات الانتخابات

وفيما تُشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم مُرشّح المُعارضة التوافقي كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المُعارض، ولكن الوزير صويلو قال إنه من المُتوقّع فوز الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بانتخابات الرئاسة القادمة، في الجولة الأولى. وينفي الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” من جهته بأن يكون التجنيس لغايات انتخابيّة، ولكن وزير الداخليّة التركي يتحدّث عن أن سياسات بلاده كانت تتّجه بعدم منح الجنسيّة، إلا أن الظروف تغيّرت، واتجهت لمنح الجنسيّة للتركمان السوريين، حيث تم بحسبه تجنيس 40 بالمئة من التركمان الذين قدموا من سوريا وأصبحوا مواطنين أتراكاً. وكان سبق لتركيا أن أعلنت اعتزامها منح جنسيّتها إلى اللبنانيين من أصول تركيّة تركمانيّة، وهؤلاء أيضاً يحق لهم التصويت في الانتخابات.

دور حاسم لكل صوت انتخابي

وبات كُل مُعسكر يحتاج إلى كُل صوت، والأمر المؤكّد أن اللاجئين السوريين سيلعبون دورًا حاسمًا في نتائجها، سواءً كقضيّة خلافيّة تستغلّها المُعارضة ضدّ خصمها أردوغان وحزبه الحاكم باعتبارهم عبئًا على الاقتصاد الوطني وهُويّة الدولة، أو تجنيس وزارة الداخليّة أكبر عدد منهم لترجيح كفّته والفوز في الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة..