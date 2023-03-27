أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022.

وأوضحت الشركة في بيان أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين سيكون بنسبة 5 بالمئة من رأس المال أي ما يعادل 0.5 ريال للسهم، لافتة إلى أن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ نحو 449.4 مليون ريال.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم إعلانها لاحقاً.

أرباح قياسية

قفز صافي ربح “زين السعودية” بنسبة 157 بالمئة على أساس سنوي خلال 2022 مسجلة 550 مليون ريال (نحو 146.7 مليون دولار)، مقابل 214 مليون ريال خلال 2021، وفق النتائج المالية للشركة المنشورة على موقع البورصة السعودية “تداول” أمس الأحد.

وقالت الشركة إن هذا هو أعلى صافي ربح في تاريخها.

وشركة زين السعودية، التي تأسست في السعودية سنة 2008، مملوكة بنسبة 37 بالمئة من شركة الاتصالات المتنقلة زين الكويتية.

وأرجعت “زين السعودية” الارتفاع الكبير في صافي الربح بشكل رئيسي إلى “تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بلغت 9.1 مليار ريال بزيادة قدرها 15 بالمئة عن إيرادات العام 2021 البالغة 7.9 مليار ريال”.

وتعود الزيادة في الإيرادات إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، وعودة الزوار الدوليين لأداء العمرة والأعمال بعد تخفيف قيود جائحة كورونا، بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة “تمام للتمويل” وهي ذراع التقنية المالية لزين السعودية، وفق بيان الشركة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية للشركة بمبلغ 404 مليون ريال خلال 2022، بينما انخفض الإطفاء والاستهلاك (انخفاض قيمة الأصول مع الاستهلاك) بمقدار 364 مليون ريال خلال 2022 نتيجة تحويل الأبراج إلى أصول غير متداولة (لن يتم استهلاكها خلال سنة مالية) لغرض البيع والمتعلق بصفقة بيع الأبراج المعلن عنها مؤخرا، بحسب البيان.

وكانت شركة زين السعودية دخلت في صفقة لبيع قرابة ثلث أبراجها لشركة “لتيس الذهبية للاستثمار” التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 60 بالمئة منها، مقابل 3.02 مليار ريال.