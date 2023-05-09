زين السعودية تحقق أعلى أرباح في تاريخها بزيادة 595%

أعلنت شركة “زين السعودية” اليوم عن تحقيق أعلى صافي ربح في تاريخها، حيث بلغ 563 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 81 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2022 وذلك بزيادة قدرها 595%.

وعزت الشركة في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى عوامل عديدة أهمها:

زيادة في صافي الإيرادات بمبلغ 244 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 11٪ عن إيرادات الربع الأول من العام 2022، وتعود هذه الزيادة الى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، و خدمات الجيل الخامس بالإضافة إلى النمو في ايرادات شركة “تمام للتمويل”.

ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 6.9٪ ، على الرغم من ذلك فقد ارتفع اجمالي الربح بمبلغ 179 مليون ريال سعودي وبنسبة بلغت 14.5%.

ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 195 مليون ريال سعودي، بينما انخفض الإطفاء والاستهلاك بمبلغ 16 مليون ريال سعودي.

ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 50 مليون ريال سعودي ويعود ذلك الى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور).

صافي مكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج إلى شركة لتيس الذهبية (GLI) في الربع الأول من عام 2023 بلغ 532 مليون ريال سعودي، باستثناء أي زيادة مرتبطة بالزكاة.

وسجلت زين السعودية زيادة في صافي الربح خلال الربع الاول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 بمبلغ 312 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك الى التالي:

ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال سعودي، مع ارتفاع في تكلفة الايرادات بمبلغ 56 مليون ريال سعودي مما أدى الى انخفاض في اجمالي الربح بمبلغ 37 مليون ريال سعودي.

ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 171 مليون ريال، بينما انخفضت مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمبلغ 31 مليون ريال.