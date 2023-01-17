زين الدين زيدان يضع شرطاً لتدريب باريس سان جيرمان قد يطيح بالبرازيلي نيمار

عاد النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى دائرة اهتمام باريس سان جرمان بعد التأكد من أنه لن يشرف على تدريب منتخب “الديوك” الفرنسي. ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن زيدان قد يشرف على باريس سان جرمان رغم أن الفريق لا يعيش مشاكل نتائج في الفترة الحالية.

وبحسب الصحيفة، فإن شرط زيدان لتدريب فريق العاصمة الفرنسية يتمثل في التعاقد مع جناح برشلونة، عثمان ديمبيلي.

وجدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدربه، ديدييه ديشان، ما يجعل زيدان بعيداً عن تدريب منتخب بلاده.

وفي حال حدوث ذلك، سيكون على البرازيلي نيمار مغادرة الفريق، وهو ما قد يكون صعباً لأن عقده يمتد حتى عام 2026. ويتقاضى نيمار 40 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ لا تستطيع أندية كثيرة دفعه، وقد طلب باريس سان جيرمان 140 مليون يورو لبيع نجمه البرازيلي الصيف الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن نتائج باريس سان جرمان جيدة حالياً، لكن مستقبل المدرب غالتييه يتوقف على نتيجة مباراة باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ.

وفي حال إقصاء الفريق من دوري الأبطال سيتم الاستغناء عن المدرب ويبقى زيدان أكبر المرشحين لتدريب الفريق.

ومثل هذه الخطوة يمكن أن تتحقق في حالة إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، وفق الصحيفة.