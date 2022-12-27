زين الدين زيدان: تزايد فرص تدريبه لمنتخب البرازيل بعد اقتراب ديشامب من قيادة الديوك في يورو 2024

تزايدت فرص الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم بعد رحيل المدير الفني تيتي عقب انتهاء مشوار فريقه في كأس العالم بقطر وخروجه من دور الثمانية أمام كرواتيا.

كان زيدان يمني نفسه بتدريب منتخب بلاده، إلا أنه ووفقا لصحيفة “ليكيب الفرنسية” فإن المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب اقترب من التجديد مع منتخب الديوك، والاستمرار في قيادة الفريق حتى يورو 2024، مما عزز من التوقعات بقيادة السيليساو.

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أن زيدان مدرب أجنبي، وهو شرط وضعه الاتحاد البرازيلي في المدرب القادم

مدرب أجنبي، وهو شرط وضعه الاتحاد البرازيلي في المدرب القادم عدم ارتباط زيدان في الوقت الحالي بعقد مع أي ناد أو منتخب، دفع الاتحاد البرازيلي للتفكير بقوة في حسم التعاقد معه.

لديه مشروع رياضي واضح

رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حاليا تولي قيادة منتخب السيليساو قبل انتهاء عقده مع النادي الملكي.

مدرب حاليا تولي قيادة منتخب قبل انتهاء عقده مع النادي الملكي. ارتباط زيدان بعلاقات طيبة مع لاعبينفي منتخب البرازيل سبق له تدريبهم في ريال مدريد، مثل كاسيميرو، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس .

سبق له تدريبهم في ريال مدريد، مثل . يحظى زيدان بدعم مباشر من صديقه الأسطورة رونالدو نازاريو، الذي سبق له اللعب معه في ريال مدريد.

مرشحون آخرون لتدريب البرازيل

من المدربين المرشحين لتولي قيادة منتخب السامبا:

ماوريسيو بوكيتينو.

توماس توخيل.

رافاييل بينيتيز.

مارسيلو غالاردو.

روبرتو مارتينيز.