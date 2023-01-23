زيلينسكي يتعهد بالتصدي بسرعة للفساد المستشري في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إنه لن يتم التغاضي عن الفساد، الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع بحسب رويترز.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية. ولأوكرانيا تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة.

ويواجه زيلينسكي حاليا فضيحة فساد بعد أن كشفت إحدى الصحف أن الجيش الأوكراني يُشتبه في قيامه بتأمين المواد الغذائية بأسعار مبالغ فيها جدا- أكثر من ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، واستقال نائب وزير بعد تحقيق في اتهامات بأنه قبل رشوة.

وجعل الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي. وقال زيلينسكي في كلمة مصورة” سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة، لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي، لكن كل ذلك سيكون عادلا”. وأضاف زيلينسكي، الذي انتخب بأغلبية ساحقة في اعام 2019 بناء على تعهدات بتغيير الطريقة التي تُدار بها الدولة السوفيتية السابقة، إن حكومته قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة.

ويستشري الفساد في أوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي لكنه وصل مراحل مروعة في السنوات الأخيرة وحتى خلال الحرب الدائرة حاليا مع وثائق كشفت تورط زيلينسكي نفسه بحسب صحيفة الغارديان، وكانت عضو الكونجرس الأمريكية الأوكرانية المولد فيكتوريا سبارتز وجهت اتهامات واسعة بالفساد إلى رئيس أركان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أندريه يرماك. وجرى لملمة تصريحاتها بعد حملة أمريكية واسعة لإسكاتها.

تكشف ملفات أن زيلينسكي شارك في شبكة مترامية الأطراف من الشركات الخارجية ، مملوكة بشكل مشترك مع أصدقائه القدامى وشركاء أعمال التلفزيون. ومن بينهم سيرهي شيفير ، الذي أنتج برامج زيلينسكي الناجحة ، والأخ الأكبر لشيفر ، بوريس ، الذي كتب النصوص. عضو آخر في الكونسورتيوم هو إيفان باكانوف ، صديق الطفولة. كان باكانوف المدير العام لاستوديو إنتاج زيلينسكي ، كفارتال 95.

وذكرت بي بي سي أن لزيلينسكي نصيبه من الفضائح أيضا. في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ورد اسمه في وثائق باندورا – التسريب الكبير لوثائق فضحت الثروات المخفية العائدة لكثير من أغنياء العالم وقادته. وكشفت الوثائق بأن زيلينسكي والمقربين منه يهيمنون على شبكة من الشركات المؤسسة في ملاذات ضريبية.

ونقلت تقارير صحفية أن مديرة العلاقات العامة للفيلق الأجنبي بأوكرانيا، إيميشيه فايك، هددت قيادة الفيلق بنشر بيانات قد تتسبب في “انهيار” القوات الأوكرانية. وأضافت الصحيفة أن قيادة الفيلق حاولت إقالة فايك عدة مرات، لكنها تمكنت من الحفاظ على منصبها بفضل التهديد بنشر معلومات مسيئة لسمعة العسكريين الأوكرانيين. وإيميش فايك هي مواطنة هنغارية عاشت سابقا في أستراليا والبرتغال وتشغل منصب مديرة العلاقات العامة في الفيلق. ونقلت الصحيفة ما قالته فايك، في تسجيل صوتي لها تم دون علمها: “إذا بدأت في التحدث حول كل شيء أعرفه ورأيته، وحول مدى ضعف الأشخاص فسيحرق ذلك الجيش بالكامل”.