زيدان بين الهلال ومانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية سعودية أن الفرنسي زين الدين زيدان صاحب الأمجاد الكروية والمدرب السابق لريال مدريد الإسباني يقترب من التوقيع مع نادي الهلال واستلام مهمة الإدارة الفنية لـ”الزعيم”.

ووضعت صحيفة الشرق الأوسط اسم زيدان بين عدة مدربين اخرين محتلين لخلافة المدرب الحالي للهلال البرتغالي خورحي جيسوس الذي لم يصل بالفريق إلى المستوى المنشود من قبل الإدارة.

وقالت الصحيفة إن زيدان لا يرتبط منذ رحيله عن ريال مدريد مع أي ناد في الوقت الحالي وأشارت إلى أنه رفض فرصاً عدة عرضت عليه في الدوري الإنكليزي بسبب حاجز اللغة.

وكانت عدة تقارير صحافية توقعت قرب رحيل جيسوس عن الفريق إما بالإقالة أو الإستقالة. وتحدثت التقارير عن خلال نشب بين المدرب ونجم الفريق البرازيلي نيمار المنتقل حديثاً إلى صفوفه.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن مشادة حدثت بين نيمار وجيسوس اعتراضاً على الطريقة التي يدير بها الأخير الفريق المدجج بالنجوم، إذ حمله مسؤولية التعادلين السابقين في دوري أبطال آسيا والدوري المحلي أمام نافباخور الأوزبكي وضمك بنتيجة واحدة 1-1.

ومن ضمن اللائحة التي نشرتها “الشرق الأوسط” الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب ريال مدريد الإسباني وولفرهامبتون الإنكليزي السابق، البرتغالي ماركو سيلفا مدرب نادي فولهام الإنكليزي، غراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق، الإسباني كيكي سيتين مدرب مدرب فياريال وبرشلونة الإسبانيين السابق.

في المقابل تناولت الصحف الإنكليزي إمكانية عودة زيدان للتدريب من بوابة مانشستر يونايتد الإنكليزي عقب النتائج السيئة التي يحقق الفريق مع المدرب الهولندي إيريك تان هاغ.

وخسر “الشياطين الحمر” 3 مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال المراحل الست الأولى، مقابل 3 انتصارات، كما خسر أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني 3-4.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع بتسع نقاط وهو نصف عدد نقاط جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة بـ18 نقطة.

وكتب موقع “غول” أن إدارة اليونايتد تدرس إقالة تان هاغ إذا ما استمرت النتائج بالتدهور، وأنهم بصدد فتح باب المفاوضات مع زيدان لخلافته.

كما قالت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية إن إدارة النادي الأحمر “جست نبض” زيدان وإن ثمة اتصالات بدأت على ما يبدو بالفعل.

وسبق أن حدث تقارب مرتين بين اليونايتد وزيدان، ولكن الأخير صرف النظر عن التدريب في إنكلترا لأسباب شخصية منها عدم معرفته باللغة الإنكليزية.

وسبق لزيدان أن قاد ريال مدريد إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.