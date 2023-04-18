زيدان أو مورينيو.. من سيكون مدرب رونالدو القادم في النصر السعودي؟

أكدت تقارير إعلامية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ونظيره البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس القائمة المختصرة للانضمام إلى نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي.

ويعمل النصر منذ انفصاله عن مدربه الفرنسي رودي غارسيا الأسبوع الماضي على استقتطاب أحد المدربين الشهيرين وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

وقالت الصحيفىة في تقرير لها إن النادي السعودي قدم عرضين خياليين لكل من مورينيو وزيدان لتدريب “العالمي”.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام سعودية أن النصر عرض على “زيزو” 120 مليون يورو في موسمين (60 مليونا لكل موسم) وعقد يمتد حتى صيف 2025.

في المقابل، ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر يلعب دورا مهما في تشجيع زيدان على قبول العرض.

ويرتبط زيدان بعلاقة قوية مع “الدون”، منذ عملهما معا في ريال مدريد بين عامي 2016 و2018.

وكانت تقارير إعلامية -الأسبوع الماضي- أفادت بأن النصر ينوي عرض 100 مليون يورو على مورينيو في موسمين، وبذلك قد يصبح أعلى المدربين أجرا في العالم.

وتتحدث تقارير إعلامية أن مورينيو (60 عاما) لا يزال ملتزما بشكل كامل مع نادي روما الإيطالي وسيجتمع مع ملاك النادي ليطلع على خططهم للمستقبل رغم أنه قال مؤخرا “العقد -أحيانا- ليس أهم شيء” في العلاقة بين الطرفين.

ويعد زيدان ومورينيو من أنجح المدربين على الإطلاق وقد سبق للأول أن درب فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترتين وفاز معه بالعديد من الألقاب في حين تضم لائحة الأندية التي تسلمها “السبيشال وان” ريال مدريد وإنتر ميلان وروما الإيطاليين وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنكليزية وبنفيكا وبورتو ودي ليريا البرتغالية، وله معها جميعا ألقاباً محلية وقارية وعالمية.

وكانت إدارة “العالمي” قد أعلنت، الخميس الماضي، عن إقالة المدرب الفرنسي، الذي لم يكمل موسمه الأول مع الفريق الأصفر، وذلك بعد أنباء عن خلافات بينه وبين لاعبيه في غرفة الملابس.

وكلفت إدارة النصر الكرواتي دينكو إيليتشيتش، مدرب فريق الشباب في النادي، بتدريب الفريق الأول بشكل مؤقت لحين تعيين مدرباً أصيلاً.

ووفقا لراديو موني كارلو الفرنسية فإن نادي النصر يرغب التعاقد مع مدرب عالمي كبير من طراز مورينيو أو زيدان.