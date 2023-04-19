حكيم زياش يشعر بخية أمل رغم انجاز المغرب غير المسبوق

أعرب حكيم زياش نجم منتخب المغرب لكرة القدم ونادي تشيلسي الإنكليزي عن خيبة أمله من عدم قدرة بلاده على بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم صيف العام الماضي، مشيراً إلى أن الإنجاز لم يكتمل.

وقال زياش البالغ من العمر 30 عاما في مقابلة مع مجلة “فوغ” الهولندية، إنه لا يحبذ اجراء المقابلات وإنه لم يعتد على جلسات التصوير “لا تعجبني الأضواء كثيرا، بل أفضل أن أقضي وقتي وطاقتي في القيام بأشياء أخرى. وتركيزي حاليا ينصب على الرياضة”.

وتحدث زياش عن تجربة مونديال 2020 في قطر قائلاً “لقد كنا من بين الأربعة المتأهلين لنصف النهائي، وكنا قريبين جدا، لكننا لم نفعلها ولم نتأهل”.

واحتل منتخب “أسود الأطلس” المركز الرابع في المونديال في إنجاز غير مسبوق أفريقياً وعربياً، وذلك بعد تفوق المغرب على منتخبات كبيرة مثل إسبانيا والبرتغال وبلجيكا.

وأوضح زياش أن الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي أشعرته بخيبة أمل كبرى حتى وإن كان من هم خارج الملعب قد نظروا إلى الأمر بمثابة إنجاز غير مسبوق وكانوا سعداء بذلك “من كانوا في الملعب، كل شيء بالنسبة إليهم يجري من أجل الفوز، ونحن لم نفز”.

وعن المشاهد المؤثرة التي جمعت لاعبي منتخب المغرب بأمهاتهم، قال زياش إن تلك الصور كانت من بين أجمل ما رآه في حياته.

وفي حديثه عن عدم ذهاب والدته إلى قطر من أجل متابعة مباريات منتخب المغرب، أوضح زياش أنها لم تفعل ذلك، لأنها متقدمة في العمر بعض الشيء، في حين كان يخشى أن تمرض خلال حضورها إلى التشجيع، وهذا الأمر جعله يحرص على عدم سفرها “أريد أن تبقى معي مدة أطول”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت والدته فخورة به أجاب: “أجل، أعتقد أنها فخورة، لكنها لا تظهر ذلك دائما. ولأنني لم أعد أراها كثيرا في الوقت الحالي”، وقال إنه كان يزور والدته مرتين أو ثلاث في الأسبوع عندما كان يلعب في صفوف أياكس أمستردام.