فريق التحرير by فريق التحرير

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زيارة وزير تركي إلى مصر بهدف رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا لـ15 مليار دولار

وضع خارطة طريق لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار في الوقت الحالي إلى 15 مليار في غضون 5 سنوات

فريق التحرير by فريق التحرير

ينوي عمر بولات وزير التجارة التركي زيارة مصر غدا الجمعة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك بهدف وضع خارطة طريق لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار في الوقت الحالي إلى 15 مليار في غضون 5 سنوات بحسب وكالة الأناضول. وسيشارك الوفد التركي في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة المزمع إقامته في العاصمة القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيقضي وزير التجارة التركي يومي الجمعة والسبت المقبلين، في جولة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك. وذكر بيان وزارة التجارة التركية، الخميس، أن زيارة الوزير تأتي تلبية لدعوة نظيره المصري أحمد سمير صالح. وأشار البيان إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن 113 رجل أعمال تركي يرافقون وزير التجارة خلال الزيارة، بينهم 10 رؤساء لمنظمات مجتمع مدني. ولفت البيان إلى أن الوزير سيلتقي ممثلي عالم الأعمال التركي والمصري خلال اجتماع طاولة مستديرة، كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره المصري أﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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