زيارة ميسي للسعودية تثير غضب باريس سان جيرمان

أبدت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غضبها من زيارة نجم الفريق وأسطورة كرة القدم في الأرجنتين ليونيل ميسي للعاصمة السعودية الرياض أمس الاثنين، وفق ما نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فإن مدرب الفريق كريستوف غالتييه تفاجأ بعدم حضور ميسي في التدريبات، صباح الإثنين، وأكدت أن الإدارة لم تكن على علم بسفر الأرجنتيني، وهو ما أثار الغضب لدى المسؤولين في النادي.

واشارت “ليكيب” إلى أن الأرجنتيني كان قد خطط لهذه الرحلة على اعتبار أنه كان من المنتظر أن يستفيد الفريق من يومي راحة، لكن الخسارة أمام لوريان الأحد غيرت برنامج عمل الجهاز الفني الذي قرر استئناف التدريبات الإثنين.

ونقلت الصحيفة أن الرحلة كانت مجدولة ولا مجال لتأجيلها كونها ضمن خطة ترويجية محددة.

ويزور “ليو” المملكة العربية السعودية برفقة عائلته ضمن حملة الترويج للمعالم السياحية هناك وهي الزيارة الثانية منذ توقيعه على عقد للترويج، واعتباره سفيراً للسياحة في المملكة.

ونشر ميسي صورة على حسابه في “إنستغرام”، لإبداء انبهاره بالطبيعة في المملكة، قائلاً: “من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت”.

وربط بين تواجد ميسي في المملكة، ومفاوضات مزعومة مع نادي الهلال من أجل ضمه لصفوف الزعيم.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 حزيران/يونيو المقبل، ولم يتوصل النجم الأرجنتيني بعد إلى اتفاق بشأن التجديد، على الرغم من أنّ عقده ينص على التمديد لموسم آخر بشكل اختياري.