زيارة ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض

وصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة ستستمر يومين، برفقة عائلته ضمن حملة الترويج للمعالم السعودية وهي الزيارة الثانية منذ وقع مع وزارة السياحة السعودية على عقد للترويج، واعتباره سفيراً للسياحة في المملكة.
ونشر ميسي صورة على حسابه في «إنستجرام»، لإبداء انبهاره بالطبيعة في المملكة، قائلاً:«من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت».
ونالت صورة نشرها على انستاغرام أكثر من خمسة ملايين إعجاب، فيما انتشرت مقاطع فيديو وصور للحظات وصول ميسي إلى الرياض مع عائلته.
ورحب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، بالنجم الأرجنتيني، بقوله: «أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية».
ويبرم ليونيل عقداً مع باريس سان جيرمان، من المقرر انتهاؤه في الصيف المقبل، ولم يحسم مستقبله حتى الآن.