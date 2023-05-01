زيارة ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض

وصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة ستستمر يومين، برفقة عائلته ضمن حملة الترويج للمعالم السعودية وهي الزيارة الثانية منذ وقع مع وزارة السياحة السعودية على عقد للترويج، واعتباره سفيراً للسياحة في المملكة.

ونشر ميسي صورة على حسابه في «إنستجرام»، لإبداء انبهاره بالطبيعة في المملكة، قائلاً:«من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت».

سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى #السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة ??#أهلًا_ميسي pic.twitter.com/unHGN2z5nV — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023

ونالت صورة نشرها على انستاغرام أكثر من خمسة ملايين إعجاب، فيما انتشرت مقاطع فيديو وصور للحظات وصول ميسي إلى الرياض مع عائلته.

ورحب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، بالنجم الأرجنتيني، بقوله: «أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية».

I am happy to welcome Saudi Tourism Ambassador Lionel #Messi and his family on his second vacation in Saudi. We are happy to share our authentic Saudi welcome with you all #WelcomeMessi — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023

ويبرم ليونيل عقداً مع باريس سان جيرمان، من المقرر انتهاؤه في الصيف المقبل، ولم يحسم مستقبله حتى الآن.