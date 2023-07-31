زيادة 26% بسعر السكر في مصر

قفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر بنحو 26% في شهر ليبلغ 24 ألف جنيه للطن مقارنة بـ19 ألفاً مطلع يوليو الجاري، بحسب ما قاله حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية لـ”اقتصاد الشرق”.

يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف الفندي أنه “لا يوجد مبرر لارتفاع السعر في ظل توافر المعروض.. مصر تستورد السكر الخام من البرازيل والهند”.

وتعاني مناطق مختلفة من العالم ارتفاعاً هائلاً في درجات الحرارة التي حطمت أرقاماً قياسية، وهو ما سيؤثر على الأرجح على معظم السلع، بدءاً من أسعار الغاز الطبيعي وصولاً للسكر.

قالت وزارة التموين المصرية في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الهيئة العامة للسلع التموينية اتفقت على استيراد 150 ألف طن سكر خام من البرازيل للوصول خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مشيرة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من السكر يكفي حتى فبراير 2024.

يتفاوض مشترو السكر ومنتجوه حالياً على عقود موسم الحصاد 2023-2024، الذي يبدأ في أكتوبر. وقال أشخاص مطلعون لبلومبرغ في وقت سابق من الشهر الجاري إنَّ الأسعار الجديدة تزيد على 1000 يورو للطن، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في منتصف العام الماضي.