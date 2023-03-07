كشف المهندس الاستشاري محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصريين، عن زيادة معاشات المهندسين في مصر بواقع 150 جنيهاً شهرياً لحين إجراء دراسة اكتوارية.

وأكد “ناصر”، خلال الجمعية العمومية، تحقيق فائض لصندوق المعاشات 405 ملايين و166 ألف جنيه، والذي حقق فائضاً، للعام الخامس على التوالي.

ووافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على ميزانية 2022 والموازنة التقديرية للعام الجاري 2023، وذلك بعد الاستماع إلى أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2022.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2022، قال “ناصر” إن صندوق المعاشات والإعانات حقق في 2022 فائضاً بلغ 405 مليون جنيه، حيث بلغت إيراداته حوالي 2 مليار و502 مليون جنيها تقريباً، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و97 مليون جنيها تقريباً.

وتم إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية في 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، وتبلغ ودائع الصندوق لدى البنوك 1,19 مليون جنيه، وبلغت وثائق الاستثمار 20 مليون جنيه، وتم صرف إعانات بمبلغ 473 ألف جنيه، بحسب “ناصر”.

رفع الحد الادنى لأجور العاملين بالدولة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، عن حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين.

وكانت مصر قد أعلنت رفع أسعار البنزين، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية، لكن الدولة تخاطر بتزايد السخط الشعبي بعد عام شهد ارتفاع التضخم وضعف العملة وسلسلة من إجراءات التقشف.

وأكدت مصر من جديد التزامها بالمضي قدماً في رفع أسعار الوقود لتلقي حزمة دعم مالي توصلت إليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتضمنت قرارات السيسي زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة بدءاً من شهر أبريل/نيسان المقبل بحد أدنى 1000 جنيه (33 دولاراً).

وشملت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة علاوة على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة بدء من شهر أبريل/نيسان.

وتضمنت القرارات أيضاً رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفاً بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 بالمئة شهرياً. ويقدم البرنامج دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقراً.

وقال السيسي حين الإعلان عن فع أجور العاملين بالدولة إن الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية انعكست على الاقتصاد العالمي وكذلك على الاقتصاد المصري. وأكد أن جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016 بالإضافة إلى إجراءات الحماية الاجتماعية المتعددة ساهمت “بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية”.