مصر، هل هنالك زيادة في اسعار وسائل النقل، الفريق كامل الوزير يكشف..

شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أنه لا زيادة في أسعار وسائل النقل في الفترة المقبلة، مضيفا أنه جار إنشاء محطات الأتوبيس الترددي على الدائري.

وأكد “الوزير”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أنه لم يتم تحديد أسعار الأتوبيس الترددي حتى الآن، مؤكدًا أن سعر التذكرة الأتوبيس الترددي سيكون مناسبة للركاب.

وأشار، إلى أن القطار الكهربائي طوله 100 كيلو متر و يصل إلى العاصمة الإدارية ويربط المدينة الرياضية العالمية، لافتًا إلى أن القطار سيحظى بزيادة كبيرة في عدد الركاب بعد إقبال المواطنين للإقامة في الشروق وبدر والعاشر.

وأوضح أن القطار الكهربائي وسيلة نقل راقية تناسب المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تعظيم دور وسائل النقل الجماعي لخدمة الركاب، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية في هذه الأيام.