مصر.. زيادة جديدة في أسعار السجائر

تتوالى زيادات أسعار السجائر في مصر مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما جعل السجائر المستوردة تتوحش في أسعارها.

وشهد اليوم الاثنين، زيادة جديدة في أسعار السجائر بمصر من إحدى الشركات المستوردة لأشهر العلامات، تراوحت بين 6 إلى 10 جنيهات، لترتفع أسعار بعض أنواع السجائر إلى 74 جنيه لأول مرة.

ويعاني المدخنون في مصر من ندرة المعروض، حيث باتت بعض المتاجر تلجأ إلى البيع بأسعار زائدة عن الرسمية، فيما شكل سوق موازية للسجائر على غرار العملات الأجنبية.

ووصل الفارق بين السعر الرسمي والأسعار الموازية في المتاجر بمصر إلى نحو 30 جنيها، الأمر الذي دفع الشركات المصنعة والمستوردة لرفع الأسعار بعد تحقيق مبيعات كبيرة بالأسعار الموازية.

وعلى مستوى السجائر المحلية ارتفعت الأسعار بنحو 50% في الأسواق، حيث بات السعر الرسمي من الماضي، وأصبحت علبة السجائر تخضع لقانون العرض والطلب ما جعلها في حالة زيادة يومية مستمرة.

ضريبة جديدة

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صدق على مشروع قانون جديد يتعلق بضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ، لتخضع لزيادة بقيمة نصف جنيه في أسعار كل منتجات التبغ بكافة أنواعه.

وتوقع مجلس النواب الذي أقر الضريبة قبل موافقة الرئيس عليها، أن تحقق الضريبة الجديدة نحو 8 مليارت جنيه إيرادات في موازنة الدولة بعد إقرارها بشكل رسمي.